В матче 21-го тура чемпионата Италии «Ювентус» совершил большой камбэк и одержал волевую победу над «Ромой» (4:3). Команда Аллегри за 20 минут до конца проигрывала со счетом 1:3, однако сумел забить 3 гола и вырвать победу!

На 81-й минуте матча был удален защитник «Юве» Маттейс де Лигт. Хавбек «Ромы» Лоренцо Пеллегрини не забил пенальти, туринцев спас вратарь Войцех Щенсны.

Серия А. 21-й тур

Рома – Ювентус – 3:4

Голы: Абрахам, 11 (1:0). Дибала, 18 (1:1). Мхитарян, 48 (2:1). Пеллегрини, 53 (3:1). Локателли, 70 (3:2). Кулушевски, 72 (3:3). Де Шильо, 77 (3:4).

Нереализованный пенальти: Пеллегрини, 83.

Видеообзор матча.