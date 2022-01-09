В матче 21-го тура чемпионата Италии «Ювентус» совершил большой камбэк и одержал волевую победу над «Ромой» (4:3). Команда Аллегри за 20 минут до конца проигрывала со счетом 1:3, однако сумел забить 3 гола и вырвать победу!
На 81-й минуте матча был удален защитник «Юве» Маттейс де Лигт. Хавбек «Ромы» Лоренцо Пеллегрини не забил пенальти, туринцев спас вратарь Войцех Щенсны.
Серия А. 21-й тур
Рома – Ювентус – 3:4
Голы: Абрахам, 11 (1:0). Дибала, 18 (1:1). Мхитарян, 48 (2:1). Пеллегрини, 53 (3:1). Локателли, 70 (3:2). Кулушевски, 72 (3:3). Де Шильо, 77 (3:4).
Нереализованный пенальти: Пеллегрини, 83.
Видеообзор матча.
|81'
|Матейс де Лигт (Ювентус) получает красную карточку.
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Де Шильо (Ювентус).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Ювентус).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Локателли (Ювентус).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
Источник — Sport.ua
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