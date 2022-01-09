Монфис обыграл россиянина в финальном матче на турнире в Аделаиде

Муж Элины Свитолиной добыл 11-й титул в карьере

  • 09.01.2022 13:53
  • 1687 просмотров
  • 8 комментариев
Монфис обыграл россиянина в финальном матче на турнире в Аделаиде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис и Карен Хачанов

Французский теннисист Гаэль Монфис стал победителем турнира ATP 250 в Аделаиде.
 
В матче за титул муж Элины Свитолиной обыграл россиянина Карена Хачанова.
 
Отметим, что это был  33-й финал турниров ATP для Монфиса, но всего 11-й титул. Последний раз он поднимал над головой кубок в 2020 году.
 
Аделаида. Финал
Гаэль Монфис (Франция) – Карен Хачанов (Россия) – 6:4, 6:4

Источник — Sport.ua

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    alefteev77, 09.01.2022 13:59
    +8
    Красень Гаель. Наш козак. Так тримати.
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    sirjoga
    sirjoga, 09.01.2022 14:46
    +4
    Ну і фото))) треба було підписати : "Розмір має значення". Нашого Монфіса з перемогою!
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    Elis
    Elis, 09.01.2022 14:13
    +4
    Молодець! Дружині не відставати!
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    Oksana Karpevych
    Oksana Karpevych, 09.01.2022 14:11
    +4
    Гаель в хорошій формі. З цікавістю спостерігала за його іграми в Аделаїді. Успіхів і нових творчих звершень. Еліні лише перемог❤️
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    Oksana Karpevych
    Oksana Karpevych, 09.01.2022 14:16
    +1
    Ghostly, 09.01.2022 14:09
    Со вторым, маленьким, проще в самолёт садиться.
    Я сьогодні на якомусь іноземному форумі прочитала, що всі тенісні кубки транспортуються поштою. Організатори вручають і одразу забирають їх назад, щоб якісно упакувати і доставити 😊
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    Ghostly
    Ghostly, 09.01.2022 14:08
    -1
    Будет дома утка по-пекински.
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    BestOf
    BestOf, 09.01.2022 14:04
    -1
    Кубок интересный
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    Ghostly
    Ghostly, 09.01.2022 14:09
    -2
    BestOf, 09.01.2022 14:04
    Кубок интересный
    Со вторым, маленьким, проще в самолёт садиться.
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