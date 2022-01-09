Монфис обыграл россиянина в финальном матче на турнире в Аделаиде

Французский теннисист Гаэль Монфис стал победителем турнира ATP 250 в Аделаиде.
В матче за титул муж Элины Свитолиной обыграл россиянина Карена Хачанова.
Отметим, что это был 33-й финал турниров ATP для Монфиса, но всего 11-й титул. Последний раз он поднимал над головой кубок в 2020 году.
Аделаида. Финал
Гаэль Монфис (Франция) – Карен Хачанов (Россия) – 6:4, 6:4
Источник — Sport.ua
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