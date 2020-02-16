Роттердам. Монфис успешно защитил титул

В финале француз обыграл Феликса Оже-Альяссима

  • 16.02.2020 18:40
  • 939 просмотров
  • 1 комментарий
Роттердам. Монфис успешно защитил титул
© abnamrowtt. Гаэль Монфис

Сегодня Гаэль Монфис в финале турнира АТР в помещении в Роттердаме встречался с Феликсом Оже-Альссимом.

Бойфренд Элины Свитолиной, который защищал свой прошлогодний титул в Роттердаме, одержал уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 27 минут.

Финал

Гаэль Монфис (Франция) – Феликс Оже-Альссим (Канада) – 6:2, 6:4

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Persian
    online
      Persian, 16.02.2020 19:02
    +1
    Гаэль красава
    Ссылка
    Persian
    online
      Persian, 16.02.2020 19:02
    +1
    Гаэль красава
    Ссылка
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