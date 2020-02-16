Роттердам. Монфис успешно защитил титул

Сегодня Гаэль Монфис в финале турнира АТР в помещении в Роттердаме встречался с Феликсом Оже-Альссимом.

Бойфренд Элины Свитолиной, который защищал свой прошлогодний титул в Роттердаме, одержал уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 27 минут.

Финал

Гаэль Монфис (Франция) – Феликс Оже-Альссим (Канада) – 6:2, 6:4