Роттердам. Монфис успешно защитил титул

Сегодня Гаэль Монфис в финале турнира АТР в помещении в Роттердаме встречался с Феликсом Оже-Альссимом.
Бойфренд Элины Свитолиной, который защищал свой прошлогодний титул в Роттердаме, одержал уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 27 минут.
Финал
Гаэль Монфис (Франция) – Феликс Оже-Альссим (Канада) – 6:2, 6:4
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Источник — Sport.ua
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