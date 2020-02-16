Гаэль Монфис – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 16 февраля, на турнире ATP Tour 500 в Роттердаме будет сыгран финальный поединок.
Действующий чемпион Гаэль Монфис встретится против 18-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима.
Поединок начнется в 16:30 по Киеву.
Ранее теннисисты не встречались.
Монфис впервые в карьере может выиграть два турнира ATP в течение одного сезона, Оже-Альяссим ранее проиграл все свои три финала.
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Источник — Sport.ua
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