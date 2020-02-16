Гаэль Монфис – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 16 февраля, на турнире ATP Tour 500 в Роттердаме будет сыгран финальный поединок.

Действующий чемпион Гаэль Монфис встретится против 18-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима.

Поединок начнется в 16:30 по Киеву.

Ранее теннисисты не встречались.

Монфис впервые в карьере может выиграть два турнира ATP в течение одного сезона, Оже-Альяссим ранее проиграл все свои три финала.

