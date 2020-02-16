Гаэль МОНФИС: «Впервые в карьере могу выиграть два турнира за сезон»

Французский теннисист Гаэль Монфис, который встречается с Элиной Свитолиной, прокомментировал выход в финал турнира ATP Tour 500 в Роттердаме, где он выиграл титул в прошлом году.

Отметим, что его соперником по финалу станет 18-летний канадец Феликс Оже-Альяссим.

«Было бы здорово снова выиграть этот титул. Я бы даже сказал невероятно.

Впервые в своей карьере я могу взять два титула подряд. Более того, я еще ни разу в карьере не выигрывал двух турниров в рамках одного сезона. Поэтому это было бы огромным достижение для меня.

Феликс – отличный парень, к тому же очень скромный. Он очень сильный и талантливый. Ожидаю тяжелый, но интересный матч», – сказал Монфис.

