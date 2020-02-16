Гаэль МОНФИС: «Впервые в карьере могу выиграть два турнира за сезон»

Французский теннисист – о предстоящем финале в Роттердаме

  • 16.02.2020 08:50
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Гаэль МОНФИС: «Впервые в карьере могу выиграть два турнира за сезон»
© Rolex Paris Masters. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис, который встречается с Элиной Свитолиной, прокомментировал выход в финал турнира ATP Tour 500 в Роттердаме, где он выиграл титул в прошлом году.

Отметим, что его соперником по финалу станет 18-летний канадец Феликс Оже-Альяссим. 

«Было бы здорово снова выиграть этот титул. Я бы даже сказал невероятно.

Впервые в своей карьере я могу взять два титула подряд. Более того, я еще ни разу в карьере не выигрывал двух турниров в рамках одного сезона. Поэтому это было бы огромным достижение для меня.

Феликс – отличный парень, к тому же очень скромный. Он очень сильный и талантливый. Ожидаю тяжелый, но интересный матч», – сказал Монфис.
 

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Источник — Tennis World USA

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