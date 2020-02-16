Роттердам. Монфис и Оже-Альяссим сразятся за титул

Француз может выиграть два турнира подряд

  • 16.02.2020 08:17
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Роттердам. Монфис и Оже-Альяссим сразятся за титул
© ATP. Феликс Гаэль Монфис

В субботу, 15 февраля, на турнире ATP Tour 500 в Роттердаме были сыграны матчи 1/2 финала.

Действующий чемпион Гаэль Монфис в двух сетах одолел Филипа Краиновича из Сербии,  а 18-летний канадец Феликс Оже-Альяссим разобрался с Пабло Карреньо-Бустой из Испании.

Роттердам. 1/2 финала
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 7:6(2), 6:4
Гаэль Монфис (Франция) – Филип Краинович (Сербия) – 6:4, 7:6(5)

Отметим, что победа Оже-Альяссима в финале позволит ему установить личный рекорд в мировом рейтинге. Феликс имеет шансы впервые войти в топ-15.

Ранее Монфис выиграл турнир в Монпелье.

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Источник — Sport.ua

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