Роттердам. Монфис и Оже-Альяссим сразятся за титул

В субботу, 15 февраля, на турнире ATP Tour 500 в Роттердаме были сыграны матчи 1/2 финала.

Действующий чемпион Гаэль Монфис в двух сетах одолел Филипа Краиновича из Сербии, а 18-летний канадец Феликс Оже-Альяссим разобрался с Пабло Карреньо-Бустой из Испании.

Роттердам. 1/2 финала

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 7:6(2), 6:4

Гаэль Монфис (Франция) – Филип Краинович (Сербия) – 6:4, 7:6(5)

Отметим, что победа Оже-Альяссима в финале позволит ему установить личный рекорд в мировом рейтинге. Феликс имеет шансы впервые войти в топ-15.

Ранее Монфис выиграл турнир в Монпелье.