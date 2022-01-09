Камерун
2 : 1
Буркина Фасо
09.01.2022, FT

Кубок Африки. Камерун выиграл матч открытия, забив два гола с пенальти

Сборная Камеруна победила команду Буркина-Фасо за счет дубля Абубакара

  • 09.01.2022 20:05
  • 1245 просмотров
  • 6 комментариев
Кубок Африки. Камерун выиграл матч открытия, забив два гола с пенальти
© Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Абубакар

В стартовом матче первого тура Кубка африканских наций сборная Камеруна на домашнем стадионе в Яунде обыграла команду Буркина-Фасо (2:1).

Дубль у победителей сделал Венсан Абубакар, причем оба мяча он забил с пенальти. У Буркина-Фасо отличился Густаво Сангаре.

В другом матче группы A вечером в 21:00 по Киеву сыграют Эфиопия и Кабо-Верде.

Кубок Африки

Группа A. 1-й тур

9 января, 18:00. Яунде (Камерун)

Камерун – Буркина-Фасо – 2:1

Голы: Абубакар, 40 (пен), 45 (пен) – Сангаре, 24.

Камерун: Онана, Толо, Нгаде-Нгаджюи, Онгене, Муми Нгамале (Бассогог, 81), Кунде (Нжи, 69), Анга, Ум Гуэ, Фай, Токо Экамби (Шупо-Мотинг, 69), Абубакар (Нейу, 88).

Буркина-Фасо: Коффи, Мало, Яго, Дайо, Каборе, Туре, Гира, Байяла (Саного, 71), Сангаре, Траоре (Банде, 86), Тапсоба (Конате, 71).

Предупреждения: Онгене, 42 – Яго, 1, Мало, 32.

Судья: Мустафа Горбаль (Алжир).

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    VikyKrasotulechka
    online
    VikyKrasotulechka, 09.01.2022 20:26 (изменен)
    +2
    trentreznor111, 09.01.2022 20:18
    а що таке: "Голи: Абубакар, 40 (пін), 45 (пін)"? що таке "пін"? ви як перекладали гугл-транслейтером, так і перекладаєте? А перечитати - клепки бракує?
    Времени нет..) Пора привыкнуть уже.. Я их тупость обожаю )) Как по мне лучший сайт.. иногда настроение подымают очень сильно)) так что такие вот дела.. Уже Больше 10 лет с ними)
    Ссылка
    trentreznor111
    trentreznor111, 09.01.2022 20:18 (изменен)
    +2
    а що таке: "Голи: Абубакар, 40 (пін), 45 (пін)"? що таке "пін"? ви як перекладали гугл-транслейтером, так і перекладаєте? А перечитати - клепки бракує?
    Ссылка
    trentreznor111
    trentreznor111, 09.01.2022 20:31
    +1
    VikyKrasotulechka, 09.01.2022 20:26
    Времени нет..) Пора привыкнуть уже.. Я их тупость обожаю )) Как по мне лучший сайт.. иногда настроение подымают очень сильно)) так что такие вот дела.. Уже Больше 10 лет с ними)
    Времени нет - это голимая отмазка. Новости - это их конечный продукт, их лицо! По качеству новостей судят о сайте. А если новости делаются тяп-ляп, абы как, с ошибками, ляпами постоянными, то и доверие к сайту падает )
    Ссылка
    RoNIkyo
    RoNIkyo, 09.01.2022 21:03
    0
    trentreznor111, 09.01.2022 20:18
    а що таке: "Голи: Абубакар, 40 (пін), 45 (пін)"? що таке "пін"? ви як перекладали гугл-транслейтером, так і перекладаєте? А перечитати - клепки бракує?
    Пінальки. Шо тут неясного? Ми їх так у себе в дворі називали
    Ссылка
    Ghostly
    online
    Ghostly, 09.01.2022 20:34
    0
    2 пеналя для хозяев. Это по-нашему.)
    Ссылка
    Ghostly
    online
    Ghostly, 09.01.2022 20:36
    -2
    trentreznor111, 09.01.2022 20:31
    Времени нет - это голимая отмазка. Новости - это их конечный продукт, их лицо! По качеству новостей судят о сайте. А если новости делаются тяп-ляп, абы как, с ошибками, ляпами постоянными, то и доверие к сайту падает )
    Шибко грамотный?
    Так для вас же напечатали!
    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поправь и не хайпуй.
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