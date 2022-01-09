Кубок Африки. Камерун выиграл матч открытия, забив два гола с пенальти

В стартовом матче первого тура Кубка африканских наций сборная Камеруна на домашнем стадионе в Яунде обыграла команду Буркина-Фасо (2:1).
Дубль у победителей сделал Венсан Абубакар, причем оба мяча он забил с пенальти. У Буркина-Фасо отличился Густаво Сангаре.
В другом матче группы A вечером в 21:00 по Киеву сыграют Эфиопия и Кабо-Верде.
Кубок Африки
Группа A. 1-й тур
9 января, 18:00. Яунде (Камерун)
Камерун – Буркина-Фасо – 2:1
Голы: Абубакар, 40 (пен), 45 (пен) – Сангаре, 24.
Камерун: Онана, Толо, Нгаде-Нгаджюи, Онгене, Муми Нгамале (Бассогог, 81), Кунде (Нжи, 69), Анга, Ум Гуэ, Фай, Токо Экамби (Шупо-Мотинг, 69), Абубакар (Нейу, 88).
Буркина-Фасо: Коффи, Мало, Яго, Дайо, Каборе, Туре, Гира, Байяла (Саного, 71), Сангаре, Траоре (Банде, 86), Тапсоба (Конате, 71).
Предупреждения: Онгене, 42 – Яго, 1, Мало, 32.
Судья: Мустафа Горбаль (Алжир).
Источник — Sport.ua
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