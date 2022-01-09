Жеребьевка Кубка Англии. С кем сыграют Миколенко, Зинченко и Ярмоленко

Матчи 1/16 финала Кубка Англии будут сыграны с 4 по 7 февраля

  • 09.01.2022 23:59
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Жеребьевка Кубка Англии. С кем сыграют Миколенко, Зинченко и Ярмоленко
© FA Cup

В воскресенье, 9 января, состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии.

Вест Хэм с Андреем Ярмоленко сыграет на выезде против клуба Киддерминстер, представителя шестого дивизиона Англии.

Соперником Челси стал Плимут, Манчестер Сити с украинцем Александром Зинченко встретится с Фулхэмом.

Эвертон, за который дебютировал Виталий Миколенко, проведет встречу дома против Брентфорда. Ливерпуль будет играть с Кардиффом, а Тоттенхэм – с Брайтоном.

Действующий обладатель Кубка Англии Лестер сразится с Ноттингем Форест, который сенсационно переиграл Арсенал.

Манчестер Юнайтед, если обыграет 10 января Астон Виллу, выйдет на Мидлсбро.

Матчи 4-го раунда Кубка Англии будут сыграны с 4 по 7 февраля.

Кубок Англии

Жеребьевка 1/16 финала

  • Кристал Пэлас – Хартлпул
  • Борнмут – Борхэм Вуд
  • Хаддерсфилд – Барнсли
  • Питерборо – КПР
  • Кэмбридж – Лутон
  • Саутгемптон – Ковентри
  • Челси – Плимут
  • Эвертон – Брентфорд
  • Киддерминстер – Вест Хэм
  • Ман Юнайтед / Астон Вилла – Мидлсбро
  • Тоттенхэм – Брайтон
  • Ливерпуль – Кардифф
  • Сток Сити – Уиган
  • Ноттингем Форест – Лестер
  • Манчестер Сити – Фулхэм
  • Вулверхэмптон – Норвич

Источник — Twitter

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