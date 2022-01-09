Жеребьевка Кубка Англии. С кем сыграют Миколенко, Зинченко и Ярмоленко

В воскресенье, 9 января, состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии.
Вест Хэм с Андреем Ярмоленко сыграет на выезде против клуба Киддерминстер, представителя шестого дивизиона Англии.
Соперником Челси стал Плимут, Манчестер Сити с украинцем Александром Зинченко встретится с Фулхэмом.
Эвертон, за который дебютировал Виталий Миколенко, проведет встречу дома против Брентфорда. Ливерпуль будет играть с Кардиффом, а Тоттенхэм – с Брайтоном.
Действующий обладатель Кубка Англии Лестер сразится с Ноттингем Форест, который сенсационно переиграл Арсенал.
Манчестер Юнайтед, если обыграет 10 января Астон Виллу, выйдет на Мидлсбро.
Матчи 4-го раунда Кубка Англии будут сыграны с 4 по 7 февраля.
Кубок Англии
Жеребьевка 1/16 финала
- Кристал Пэлас – Хартлпул
- Борнмут – Борхэм Вуд
- Хаддерсфилд – Барнсли
- Питерборо – КПР
- Кэмбридж – Лутон
- Саутгемптон – Ковентри
- Челси – Плимут
- Эвертон – Брентфорд
- Киддерминстер – Вест Хэм
- Ман Юнайтед / Астон Вилла – Мидлсбро
- Тоттенхэм – Брайтон
- Ливерпуль – Кардифф
- Сток Сити – Уиган
- Ноттингем Форест – Лестер
- Манчестер Сити – Фулхэм
- Вулверхэмптон – Норвич
Источник — Twitter
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