Отмена молодежного ЧМ по хоккею, шанс для Лунина, уход Эсеолы

Главные новости за 29 декабря на Sport.ua

  • 30.12.2021 06:00
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Отмена молодежного ЧМ по хоккею, шанс для Лунина, уход Эсеолы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 29 декабря.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Молодежный ЧМ по хоккею отменили после старта. Турнир не будет доигран.

2. Шанс для Лунина? Куртуа сдал положительный тест на ковид. Также коронавирусом заразились еще три игрока испанского клуба.

3. ОФИЦИАЛЬНО. Эсеола досрочно разорвал контракт с Ворсклой. Это было неизбежно.

4. Коваленко заболел коронавирусом. Хавбек «Специи» сдал положительный тест.

5. ОФИЦИАЛЬНО. Жозе Боту – спортивный директор ПАОКа. Греческий клуб подтвердил назначение португальского специалиста.

6. Сергей СТАХОВСКИЙ: «Понимаю, почему Тимощук уехал в Россию». Украинский теннисист так бы не сделал.

7. Фанаты минского Динамо объявили бойкот матчей клуба на территории Беларуси. Ультрас киевского «Динамо» больше не будут считаться врагами.

8. Довбик – лучший игрок УПЛ в 2021 году по версии футболистов и тренеров. Нападающий «Днепра-1» опередил Виктора Цыганкова, Николая Шапаренко и Виталия Буяльского.

9. ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал второго зимнего новичка. Даниил Кучер стал игроком клуба из Петрово.

10. Источник: Джокович пропустит Australian Open-2022. Серб категорически не желает вакцинироваться.

Источник — Sport.ua

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