Фанаты минского Динамо объявили бойкот матчей клуба на территории Беларуси

Фанаты минского «Динамо» выступили с официальным заявлением.
Стоит отметить бойкот всех матчей клуба на территории Беларуси, а также то, что ультрас киевского «Динамо» больше не буду считаться врагами.
Пункты заявления:
– Бойкот всех матчей клуба на территории Беларуси в связи с политической обстановкой в стране. На обычную трибуну тоже ходить нельзя.
– Разрыв союза с фанатами ЦСКА.
– Запрет любых драк с оппонентами на территории Беларуси.
– Фанаты киевского «Динамо» и их союзники больше не являются врагами.
– Все баннеры, атрибутика, майки, кепки, стикеры отныне только на беларусском языке.
– Запрет любой символики с коммунистическими изображениями и советским подтекстом.
Отметим, что минское «Динамо» завершило чемпионат на третьей строчке и в следующейм сезоне еврокубков сыграет в квалификации Лиги конференций.
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