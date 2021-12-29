Фанаты минского Динамо объявили бойкот матчей клуба на территории Беларуси

Фанаты минского «Динамо» выступили с официальным заявлением.

Стоит отметить бойкот всех матчей клуба на территории Беларуси, а также то, что ультрас киевского «Динамо» больше не буду считаться врагами.

Пункты заявления:

– Бойкот всех матчей клуба на территории Беларуси в связи с политической обстановкой в стране. На обычную трибуну тоже ходить нельзя.

– Разрыв союза с фанатами ЦСКА.

– Запрет любых драк с оппонентами на территории Беларуси.

– Фанаты киевского «Динамо» и их союзники больше не являются врагами.

– Все баннеры, атрибутика, майки, кепки, стикеры отныне только на беларусском языке.

– Запрет любой символики с коммунистическими изображениями и советским подтекстом.

Отметим, что минское «Динамо» завершило чемпионат на третьей строчке и в следующейм сезоне еврокубков сыграет в квалификации Лиги конференций.