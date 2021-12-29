Фанаты минского Динамо объявили бойкот матчей клуба на территории Беларуси

Ультрас киевского «Динамо» больше не буду считаться врагами

  • 29.12.2021 15:01
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Фанаты минского Динамо объявили бойкот матчей клуба на территории Беларуси
© Ultras Action

Фанаты минского «Динамо» выступили с официальным заявлением. 

Стоит отметить бойкот всех матчей клуба на территории Беларуси, а также то, что ультрас киевского «Динамо» больше не буду считаться врагами.

Пункты заявления:

– Бойкот всех матчей клуба на территории Беларуси в связи с политической обстановкой в стране. На обычную трибуну тоже ходить нельзя.
– Разрыв союза с фанатами ЦСКА.
– Запрет любых драк с оппонентами на территории Беларуси.
– Фанаты киевского «Динамо» и их союзники больше не являются врагами.
– Все баннеры, атрибутика, майки, кепки, стикеры отныне только на беларусском языке.
– Запрет любой символики с коммунистическими изображениями и советским подтекстом.

Отметим, что минское «Динамо» завершило чемпионат на третьей строчке и в следующейм сезоне еврокубков сыграет в квалификации Лиги конференций.

Источник — Telegram

(4 голоса)

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Комментарии
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    Dmytro Solovyov
    Dmytro Solovyov, 29.12.2021 15:19
    0
    Вот бы ещё "фанаты" и "ультрас" киевского Динамо объявили бойкот и не появлялись на матчах... От этого футбол только выиграл бы...глядишь и болельщиков прибавится на трибунах.
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