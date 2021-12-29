Шанс для Лунина? Куртуа сдал положительный тест на ковид

Также коронавирусом заразились еще три игрока испанского клуба

  • 29.12.2021 17:11
  • 3479 просмотров
  • 14 комментариев
Шанс для Лунина? Куртуа сдал положительный тест на ковид
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Мадридский «Реал» сообщил, что несколько игроков команды получили положительные результаты тестов на COVID-19.

В этом списке вратарь Тибо Куртуа, полузащитники Федерико Вальверде, Эдуарду Камавинга и вингер Винисиус Жуниор.

Отметим, что украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин также недавно заразился коронавирусом, но 24 декабря получил негативный результат теста.

В нынешнем сезоне Лунин не провел ни одного официального матча за «Реал».

Второго января мадридский клуб сыграет матч 19-тура Ла Лиги против «Хетафе».

Источник — ФК Реал Мадрид

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 29.12.2021 17:20
    +5
    Это шанс, если конечно матчи Реала не перенесут что вполне реально.
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 29.12.2021 17:38
    +4
    Якщо не перенесуть, то ось він, - шанс. Ніхто не каже що Лунін зразу стане основним, але проявити себе можна.
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    OKs100
    OKs100, 29.12.2021 17:33
    +3
    Скорее всего выпустят третьего голкипера, Лунин останется на лавке.
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    KRBS55
    KRBS55, 29.12.2021 17:14
    +3
    Какой там шанс, неделя или две. Или вы думаете что КУРТУА скопытится, так это вряд-ли.
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    stopor2016
    stopor2016, 29.12.2021 17:59
    +1
    Віталій Ткачук, 29.12.2021 17:44
    Заздрити - гріх). Умовний Трубін, Різник, Нещерет, та й багато інших, лише мріють про те, що є зараз в Луніна.
    Тёплый климат , неплохая зарплата , отсутствие травм , мягкая лавочка - что ещё нужно Лунину ? Вот только подлый коронавирус ...
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 29.12.2021 17:58
    +1
    trejd, 29.12.2021 17:44
    Это шанс рвать когти с Реала. Куртуа на один матч конечно прогуляет но больше вряд ли.
    Хотів написати про можливість, для Андрія, перейти в нормальний клуб, але тут бабка надвоє ворожила: якщо зробить декілька сейвів ( а він може ), то Реал точно не відпустить. Якщо провалиться - оренда.
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    Avengo-74
    Avengo-74, 29.12.2021 17:58
    +1
    Скорее кого-то из полевых поставят
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    trejd
    trejd, 29.12.2021 17:44
    +1
    Это шанс рвать когти с Реала. Куртуа на один матч конечно прогуляет но больше вряд ли.
    Ссылка
    DidOk
    DidOk, 29.12.2021 17:32
    +1
    Шанс просто раз чи два зіграти в сезоні
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    justhateme
    justhateme, 29.12.2021 17:16
    +1
    Реал матчи перенесет
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    wartaan
    wartaan, 29.12.2021 18:29
    0
    держим кулачки, такой шанс больше может и не выпасть!!!! игра на ноль и будет больше доверия, по крайней мере на кубок точно или против подвальных соперников! таффай эндрю жги жги рэж рэж)))
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    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 29.12.2021 18:04
    0
    Avengo-74, 29.12.2021 17:58
    Скорее кого-то из полевых поставят
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 29.12.2021 17:44
    0
    Артем Дима футболист, 29.12.2021 17:36
    Какой шанс. Это как дентиньо в шахтере или гармаш у ментов. Да они полевого игрока лучше в ворота поставят. Уверен найдут в молодежке кого-то или более перспективного вратаря с основы. Лунин же не игрок реала. Так просто с ними тренируется.
    Заздрити - гріх). Умовний Трубін, Різник, Нещерет, та й багато інших, лише мріють про те, що є зараз в Луніна.
    Ссылка
    joytok
    online
    joytok, 29.12.2021 17:33
    0
    На чужом горе счастья не построишь. (с)
    Ссылка
    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 29.12.2021 17:36
    -3
    Какой шанс. Это как дентиньо в шахтере или гармаш у ментов. Да они полевого игрока лучше в ворота поставят. Уверен найдут в молодежке кого-то или более перспективного вратаря с основы. Лунин же не игрок реала. Так просто с ними тренируется.
    Ссылка
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