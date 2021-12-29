Шанс для Лунина? Куртуа сдал положительный тест на ковид

Мадридский «Реал» сообщил, что несколько игроков команды получили положительные результаты тестов на COVID-19.
В этом списке вратарь Тибо Куртуа, полузащитники Федерико Вальверде, Эдуарду Камавинга и вингер Винисиус Жуниор.
Отметим, что украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин также недавно заразился коронавирусом, но 24 декабря получил негативный результат теста.
В нынешнем сезоне Лунин не провел ни одного официального матча за «Реал».
Второго января мадридский клуб сыграет матч 19-тура Ла Лиги против «Хетафе».
Источник — ФК Реал Мадрид
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