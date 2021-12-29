Источник: Джокович пропустит Australian Open-2022

Первая ракетка мира Новак Джокович пропустит Australian Open-2022. Об этом сообщает сербское издание Informer, ссылаясь на источник, близкий к семье теннисиста:
«Новак в Австралию не поедет. Медицинская комиссия отказала ему в исключении по медицинским показаниям и не позволит ему играть непривитым. Новак категорически против вакцинации».
Ранее Джокович снялся с ATP Cup, который пройдет в Австралии с 1 по 9 января. Australian Open-2022 пройдет с 17 по 30 января.
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А немцы которые выходят в Берлине на демонстрации они тоже тупые, хотя они живут в мекке Фармацевтике а точнее Леверкузен рядом.
Слушайте мне интересно было бы посмотреть как бы вы это в лицо сказали Джоку.
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