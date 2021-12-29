Источник: Джокович пропустит Australian Open-2022

Серб категорически не желает вакцинироваться

  • 29.12.2021 12:25
  • 668 просмотров
  • 2 комментария
Источник: Джокович пропустит Australian Open-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Первая ракетка мира Новак Джокович пропустит Australian Open-2022. Об этом сообщает сербское издание Informer, ссылаясь на источник, близкий к семье теннисиста:

«Новак в Австралию не поедет. Медицинская комиссия отказала ему в исключении по медицинским показаниям и не позволит ему играть непривитым. Новак категорически против вакцинации».

Ранее Джокович снялся с ATP Cup, который пройдет в Австралии с 1 по 9 января. Australian Open-2022 пройдет с 17 по 30 января.

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Умник
    Умник, 29.12.2021 13:31
    +1
    gremio, 29.12.2021 13:23
    І це - прекрасно! Будемо мати наочний приклад того, як тупість і дрімучість губить кар'єру відомої людини.
    То есть у человека не должно быть альтернативного мнения?
    А немцы которые выходят в Берлине на демонстрации они тоже тупые, хотя они живут в мекке Фармацевтике а точнее Леверкузен рядом.
    Слушайте мне интересно было бы посмотреть как бы вы это в лицо сказали Джоку.
    Ссылка
    gremio
    gremio, 29.12.2021 13:23
    +1
    І це - прекрасно! Будемо мати наочний приклад того, як тупість і дрімучість губить кар'єру відомої людини.
    Ссылка
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