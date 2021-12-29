Довбик – лучший игрок УПЛ в 2021 году по версии футболистов и тренеров

Нападающий «Днепра-1» опередил Виктора Цыганкова, Николая Шапаренко и Виталия Буяльского

  • 29.12.2021 14:49
  • 410 просмотров
  • 5 комментариев
Довбик – лучший игрок УПЛ в 2021 году по версии футболистов и тренеров
© УАФ. Артем Довбик

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик признан лучшим футболистом УПЛ 2021 года по итогам ежегодного голосования футболистов и тренеров УПЛ.

За Довбика проголосовали 108 респондентов, что позволило форварду набрать 245 баллов. 

В голосовании принимали участие 15 футболистов и главный тренер каждого клуба УПЛ. За первое место насчитывали три очка, за второе – два, за третье – одно.

Следом за Довбиком в голосовании финишировали динамовцы Виктор Цыганков (178 баллов), Николай Шапаренко (173 балла) и Виталий Буяльский (161 балл), а замкнул топ-5 люксембургский игрок «Ворсклы» Оливье Тилль (111 баллов).

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Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Умник
    Умник, 29.12.2021 15:14
    0
    Хорош. Молодец
    Ссылка
    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 29.12.2021 15:12
    0
    Гармаш лучший
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 29.12.2021 15:05
    0
    OKs100, 29.12.2021 15:04
    Всего один бразилец. Это не может не радовать.
    Да, Тимофеюку на радость
    Ссылка
    OKs100
    OKs100, 29.12.2021 15:04
    0
    Всего один бразилец. Это не может не радовать.
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 29.12.2021 15:00 (изменен)
    -1
    Абсолютно заслуженно. Прервал восьмилетнюю гегемонию игроков Динамо и Шахтёра. Последним лауреатом не из ДК и ШД был Коноплянка в 2013. Жду говорунов: "бубубу, он 10 млн не стоит"
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