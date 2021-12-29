Довбик – лучший игрок УПЛ в 2021 году по версии футболистов и тренеров

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик признан лучшим футболистом УПЛ 2021 года по итогам ежегодного голосования футболистов и тренеров УПЛ.
За Довбика проголосовали 108 респондентов, что позволило форварду набрать 245 баллов.
В голосовании принимали участие 15 футболистов и главный тренер каждого клуба УПЛ. За первое место насчитывали три очка, за второе – два, за третье – одно.
Следом за Довбиком в голосовании финишировали динамовцы Виктор Цыганков (178 баллов), Николай Шапаренко (173 балла) и Виталий Буяльский (161 балл), а замкнул топ-5 люксембургский игрок «Ворсклы» Оливье Тилль (111 баллов).
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Источник — zbirna.com
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