Игра в рулетку. Почему Днепр-1 рискует, требуя за Довбика большую сумму

Артем Довбик стал одним из наиболее знаковых игроков украинского футбола в уходящем году. Незадолго до финальной части Евро-2020 ему удалось дебютировать в национальной сборной, которой именно точный удар Довбика принес столь желанную победу в дополнительное время над шведами (2:1) в 1/8 финала европейского первенства. На следующее утро Артем, безусловно, проснулся знаменитым. Пока только на просторах Украины, конечно, но для многих профессиональных футболистов и эта вершина навсегда остается непокоренной, а потому успех Довбика в 2021-м стоит выделять без всяких оговорок.

Неудивительно, что на фоне стремительного взлета популярности Довбика интерес к нему едва ли не сразу же начали приписывать обоим украинским грандам – «Динамо» и «Шахтеру». Причем, так уж совпало, что ныне и киевляне, и дончане испытывают серьезные проблемы с позицией центрального нападающего, куда Мирча Луческу не от хорошей жизни вынужден ставить универсала Гармаша, а Роберто Де Дзерби – номинального вингера Фернандо.

Однако в «Днепре-1» летом решили не спешить с продажей Довбика, посчитав, что на этом деле можно как следует заработать в будущем. И пока боссы «днепрян» оказываются совершенно правы – их ключевой форвард с 14 забитыми мячами в 17 поединках является лучшим голеадором первой части сезона УПЛ, имея также отменный показатель среднематчевой результативности в 0,82 мяча, что больше, чем у Фернандо (0,71), Цыганкова (0,61), Буяльского (0,56) и многих других, и уступает лишь почти космической цифре буркинийца Траоре (0,86), который на старте сезона успел наколотить в ворота соперников 6 мячей в 7 матчах, а затем получил серьезную травму и надолго выбыл из игры.

Собственно, из-за повреждения Траоре «Шахтер» в середине осени называли ключевым претендентом на Довбика. Однако сейчас ситуация выглядит таким образом, что Артема в стане «горняков» не будет. Равно как и в «Динамо», которое, по слухам, не менее активно интересовалось форвардом из-за личной симпатии к его игре со стороны Мирчи Луческу.

СК Днепр-1. Артем Довбик забивает в ворота Ворсклы

Все дело в том, что «Днепр-1» выставил слишком высокую цену на своего бомбардира. Буквально накануне почетный президент клуба Юрий Береза заявил, что о продаже Довбика он готов договариваться с потенциальными претендентами, но речь не должна идти о сумме менее чем в 10 миллионов евро. И вот здесь, кажется, «днепряне» всерьез рискуют, ибо есть целый ряд факторов, говорящих не в пользу такой стратегии поведения.

Прежде всего, стоит понимать, что «Днепр-1» и сам Довбик ориентируются не на украинский, а на европейский трансферный рынок. Форвард не так давно заявил, что ему импонирует чемпионат Италии, где он и хотел бы продолжить свой карьерный рост. На Апеннинах есть ряд клубов, которых не испугать ценником в 10 миллионов евро, однако в Серии А практически всегда очень осторожно подходят к покупке потенциальных талантов не из чемпионатов топ-5. И в этом сразу же проявляется первый минус Довбика – у Артема совершенно нет опыта еврокубковых выступлений (не считать же таковым восемь минут в Лиге Европы в составе датского «Мидтьюлланда» в 2019-м?), а 6 матчей за сборную Украины, в которых форвард реально провел на поле лишь 131 минуту – это слишком малая выборка для серьезного анализа истинных возможностей игрока. Поэтому платить 10 или больше миллионов за Довбика при таких условиях может лишь кто-то слишком отчаянный или рискованный, а таковых на трансферном рынке Италии и Европы с каждым днем по понятным причинам становится все меньше и меньше. Куда перспективнее для большинства команд средней руки Серии А (а гранды нынче вряд ли заинтересуются Довбиком все из-за того же отсутствия у него опыта выступлений на топ-уровне) выглядит пример «Фиорентины», отыскавшей и купившей за 2 миллиона евро в Сербии Душана Влаховича, оценочная стоимость которого ныне составляет 50 миллионов.

Второй момент, говорящий не в пользу чересчур высокой стоимости на Довбика заключается в том, что Артем проводит, по сути, свой первый очень результативный сезон в украинской Премьер-лиге. До этого в элитарном дивизионе отечественного футбола форвард «Днепра-1» никогда не забивал более 6 мячей, а потому нынешний всплеск результативности вполне может оказаться лишь ярким фрагментом, за которым вполне может последовать спад. Сколько таких случаев в мировом футболе знает история? Да огромное количество! Поэтому стабильность – это пока также не та черта, за счет которой «Днепр-1» может смело «наворачивать» сумму за Довбика, не боясь прогадать.

Сам «Днепр-1» на европейской арене также пока еще не выглядит матерым волком, с которым легко предпочтут иметь дела именитые и богатые клубы. Тем более, если реально отбрасывать шлейф истинного «Днепра», ныне почивающего где-то на окраинах истории. По сути, «спортклубовцы» еще даже никак не дебютируют в еврокубках, а потому реальный уровень этой команды, благодаря которому можно хоть как-то оценивать и уровень самого Довбика, остается загадкой для подавляющего большинства европейских скаутов и клубов.

СК Днепр-1. Артем Довбик

Да и самому Артему летом следующего года исполнится уже 25, а это весьма солидный возраст по европейским меркам. Упоминаемому уже Влаховичу, например, в январе будет только 22, а он уже будоражит воображение многих количеством забитых мячей в текущем розыгрыше Серии А, имея фактически аналогичный среднематчевый показатель результативности, как у и Довбика в УПЛ – 0,8. Но сравнивать всерьез уровень чемпионатов Италии и Украины, пожалуй, даже не стоит. Так что от Артема в Европе, если он туда всерьез собирается, будут ждать результата мгновенно, учитывая его возраст и потенциальный ценник. Будет ли готов к этому Довбик и не потребуется ли ему привычно длительный для украинских легионеров период адаптации – вопрос, который также вряд ли добавляет вистов Артему и «Днепру-1» в трансферных переговорах с европейскими коллегами…

Стремление «Днепра-1» выручить как можно больше за Довбика объясняется еще и тем, что по неофициальной информации 50% экономических прав на форварда по-прежнему принадлежат «Мидтьюлланду», а это значит, что половина суммы от продажи Артема достанется клубу из Дании. Стало быть, от потенциальных 10 миллионов «спортклубовцы» смогут «откусить» только 5, и ровно во столько Довбика сейчас оценивает портал Transfermarkt.

К слову, последняя ситуация еще больше склоняет к версии о том, что в «Днепре-1» очень рискуют, когда пытаются максимально накрутить цену на Довбика в попытке выручить как можно больше от своей неполной доли в трансфере. Все потому, что нечто подобное и не так давно уже происходило в отечественных реалиях, причем на одной стороне переговоров также был клуб УПЛ, а на другой – ряд представителей Серии А. Конечно же, мы ведем речь о долгоиграющих переговорах «Динамо» с «Сампдорией», «Дженоа», «Салернитаной» и «Удинезе» по Владиславу Супряге. В той ситуации киевляне никак не могли сложить цены своему перспективному футболисту, пытаясь заслужить «кусочек получше», так как часть суммы должны были бы отдать «Днепру-1».

Чем закончилась мыльная опера по переезду Супряги на Апеннины? Ничем. Форвард остался в Украине, абсолютно затерялся в «Динамо», и ныне за него никто не предложит и 5 миллионов евро, не говоря уже о 10 миллионах, которые, по слухам, не особо привлекали боссов «бело-синих» летом, ведь последние рассчитывали получить около 15-20 миллионов.

Но, в отличие от «Динамо», нынешний «Днепр-1» еще не может вести переговоры с позиции силы и собственного авторитета. Молодому днепровскому клубу только предстоит зарабатывать трансферные висты на континенте, а потому удачная сделка по Довбику уже сейчас могла бы стать отличным первым шагом. Впрочем, как показывает практика, в украинских клубах изначально всегда предпочитают включать режим «золотой клетки» для своих лучших кадров, отпуская последних в Европу или реально за баснословные деньги, или же делая это спустя несколько лет за значительно меньшие суммы, когда начинаются проблемы с контрактами футболистов, либо же с их самоотдачей на поле или качеством выступлений…