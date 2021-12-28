Игра в рулетку. Почему Днепр-1 рискует, требуя за Довбика большую сумму

Артем Довбик стал одним из наиболее знаковых игроков украинского футбола в уходящем году. Незадолго до финальной части Евро-2020 ему удалось дебютировать в национальной сборной, которой именно точный удар Довбика принес столь желанную победу в дополнительное время над шведами (2:1) в 1/8 финала европейского первенства. На следующее утро Артем, безусловно, проснулся знаменитым. Пока только на просторах Украины, конечно, но для многих профессиональных футболистов и эта вершина навсегда остается непокоренной, а потому успех Довбика в 2021-м стоит выделять без всяких оговорок.
Неудивительно, что на фоне стремительного взлета популярности Довбика интерес к нему едва ли не сразу же начали приписывать обоим украинским грандам – «Динамо» и «Шахтеру». Причем, так уж совпало, что ныне и киевляне, и дончане испытывают серьезные проблемы с позицией центрального нападающего, куда Мирча Луческу не от хорошей жизни вынужден ставить универсала Гармаша, а Роберто Де Дзерби – номинального вингера Фернандо.
Однако в «Днепре-1» летом решили не спешить с продажей Довбика, посчитав, что на этом деле можно как следует заработать в будущем. И пока боссы «днепрян» оказываются совершенно правы – их ключевой форвард с 14 забитыми мячами в 17 поединках является лучшим голеадором первой части сезона УПЛ, имея также отменный показатель среднематчевой результативности в 0,82 мяча, что больше, чем у Фернандо (0,71), Цыганкова (0,61), Буяльского (0,56) и многих других, и уступает лишь почти космической цифре буркинийца Траоре (0,86), который на старте сезона успел наколотить в ворота соперников 6 мячей в 7 матчах, а затем получил серьезную травму и надолго выбыл из игры.
Собственно, из-за повреждения Траоре «Шахтер» в середине осени называли ключевым претендентом на Довбика. Однако сейчас ситуация выглядит таким образом, что Артема в стане «горняков» не будет. Равно как и в «Динамо», которое, по слухам, не менее активно интересовалось форвардом из-за личной симпатии к его игре со стороны Мирчи Луческу.
Все дело в том, что «Днепр-1» выставил слишком высокую цену на своего бомбардира. Буквально накануне почетный президент клуба Юрий Береза заявил, что о продаже Довбика он готов договариваться с потенциальными претендентами, но речь не должна идти о сумме менее чем в 10 миллионов евро. И вот здесь, кажется, «днепряне» всерьез рискуют, ибо есть целый ряд факторов, говорящих не в пользу такой стратегии поведения.
Прежде всего, стоит понимать, что «Днепр-1» и сам Довбик ориентируются не на украинский, а на европейский трансферный рынок. Форвард не так давно заявил, что ему импонирует чемпионат Италии, где он и хотел бы продолжить свой карьерный рост. На Апеннинах есть ряд клубов, которых не испугать ценником в 10 миллионов евро, однако в Серии А практически всегда очень осторожно подходят к покупке потенциальных талантов не из чемпионатов топ-5. И в этом сразу же проявляется первый минус Довбика – у Артема совершенно нет опыта еврокубковых выступлений (не считать же таковым восемь минут в Лиге Европы в составе датского «Мидтьюлланда» в 2019-м?), а 6 матчей за сборную Украины, в которых форвард реально провел на поле лишь 131 минуту – это слишком малая выборка для серьезного анализа истинных возможностей игрока. Поэтому платить 10 или больше миллионов за Довбика при таких условиях может лишь кто-то слишком отчаянный или рискованный, а таковых на трансферном рынке Италии и Европы с каждым днем по понятным причинам становится все меньше и меньше. Куда перспективнее для большинства команд средней руки Серии А (а гранды нынче вряд ли заинтересуются Довбиком все из-за того же отсутствия у него опыта выступлений на топ-уровне) выглядит пример «Фиорентины», отыскавшей и купившей за 2 миллиона евро в Сербии Душана Влаховича, оценочная стоимость которого ныне составляет 50 миллионов.
Второй момент, говорящий не в пользу чересчур высокой стоимости на Довбика заключается в том, что Артем проводит, по сути, свой первый очень результативный сезон в украинской Премьер-лиге. До этого в элитарном дивизионе отечественного футбола форвард «Днепра-1» никогда не забивал более 6 мячей, а потому нынешний всплеск результативности вполне может оказаться лишь ярким фрагментом, за которым вполне может последовать спад. Сколько таких случаев в мировом футболе знает история? Да огромное количество! Поэтому стабильность – это пока также не та черта, за счет которой «Днепр-1» может смело «наворачивать» сумму за Довбика, не боясь прогадать.
Сам «Днепр-1» на европейской арене также пока еще не выглядит матерым волком, с которым легко предпочтут иметь дела именитые и богатые клубы. Тем более, если реально отбрасывать шлейф истинного «Днепра», ныне почивающего где-то на окраинах истории. По сути, «спортклубовцы» еще даже никак не дебютируют в еврокубках, а потому реальный уровень этой команды, благодаря которому можно хоть как-то оценивать и уровень самого Довбика, остается загадкой для подавляющего большинства европейских скаутов и клубов.
Да и самому Артему летом следующего года исполнится уже 25, а это весьма солидный возраст по европейским меркам. Упоминаемому уже Влаховичу, например, в январе будет только 22, а он уже будоражит воображение многих количеством забитых мячей в текущем розыгрыше Серии А, имея фактически аналогичный среднематчевый показатель результативности, как у и Довбика в УПЛ – 0,8. Но сравнивать всерьез уровень чемпионатов Италии и Украины, пожалуй, даже не стоит. Так что от Артема в Европе, если он туда всерьез собирается, будут ждать результата мгновенно, учитывая его возраст и потенциальный ценник. Будет ли готов к этому Довбик и не потребуется ли ему привычно длительный для украинских легионеров период адаптации – вопрос, который также вряд ли добавляет вистов Артему и «Днепру-1» в трансферных переговорах с европейскими коллегами…
Стремление «Днепра-1» выручить как можно больше за Довбика объясняется еще и тем, что по неофициальной информации 50% экономических прав на форварда по-прежнему принадлежат «Мидтьюлланду», а это значит, что половина суммы от продажи Артема достанется клубу из Дании. Стало быть, от потенциальных 10 миллионов «спортклубовцы» смогут «откусить» только 5, и ровно во столько Довбика сейчас оценивает портал Transfermarkt.
К слову, последняя ситуация еще больше склоняет к версии о том, что в «Днепре-1» очень рискуют, когда пытаются максимально накрутить цену на Довбика в попытке выручить как можно больше от своей неполной доли в трансфере. Все потому, что нечто подобное и не так давно уже происходило в отечественных реалиях, причем на одной стороне переговоров также был клуб УПЛ, а на другой – ряд представителей Серии А. Конечно же, мы ведем речь о долгоиграющих переговорах «Динамо» с «Сампдорией», «Дженоа», «Салернитаной» и «Удинезе» по Владиславу Супряге. В той ситуации киевляне никак не могли сложить цены своему перспективному футболисту, пытаясь заслужить «кусочек получше», так как часть суммы должны были бы отдать «Днепру-1».
Чем закончилась мыльная опера по переезду Супряги на Апеннины? Ничем. Форвард остался в Украине, абсолютно затерялся в «Динамо», и ныне за него никто не предложит и 5 миллионов евро, не говоря уже о 10 миллионах, которые, по слухам, не особо привлекали боссов «бело-синих» летом, ведь последние рассчитывали получить около 15-20 миллионов.
Но, в отличие от «Динамо», нынешний «Днепр-1» еще не может вести переговоры с позиции силы и собственного авторитета. Молодому днепровскому клубу только предстоит зарабатывать трансферные висты на континенте, а потому удачная сделка по Довбику уже сейчас могла бы стать отличным первым шагом. Впрочем, как показывает практика, в украинских клубах изначально всегда предпочитают включать режим «золотой клетки» для своих лучших кадров, отпуская последних в Европу или реально за баснословные деньги, или же делая это спустя несколько лет за значительно меньшие суммы, когда начинаются проблемы с контрактами футболистов, либо же с их самоотдачей на поле или качеством выступлений…
Алексей Сливченко, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Рамирес умудряется в сборной Венесуэлы забивать.
Плюс адаптация за 4 месяца ещё не прошла.
Беседин просто заслуживает на возвращение и кинуть его заменив Довбыком выглядит плевком будет.
Довбык пускай если хочет пробует в Европе себя.
Но опять же.
Он был в Дании. Зная что это не Украина. Выучи ты Английский хотя бы.
Я думаю Днепр пока это его команда.
В шахтере вернулся мораес. Фернандо есть.
Он там в сикана превратится.
Не стоит он 10, не имея ни опыта игры в еврокубках, ни стабильности на протяжении пары лет, ни выступления за хорошие клубы из топ чемпионатов.
Складывается из 14 голов в чемпионате(половине). Пусть без топовых соперников, но для Украины это очень даже показатель.
Складывается из возраста. 24 года это не юниор, но еще развивающийся игрок.
Складывается из национальности (ну это только для наших грандов).
Ну и, субъективно, складывается из игры. Реально хорош во всех аспектах. И игра головой, и игра на линии оффсайда, и удар с обеих ног, и габариты для борьбы. К пасу есть некоторые вопросы разве что.
Журналист World Soccer Олег Задерновский заявил, что издание провело служебную проверку его материала о якобы офшорных махинациях с зарплатами руководства «Динамо».
Напомним, после публикации киевское «Динамо» обратилось в издание с требованием остановить распространение этой информации и опровергнуть обнародованные данные.
По словам Задерновского, расследование продолжалось три недели, после чего материал был восстановлен.
«Я хотел бы поблагодарить руководство издательского дома Kelsey Publishing Ltd (World Soccer принадлежит этому медиахолдинг) за то доверие, которое они мне оказывали с момента получения жалобы от «Динамо». Мне сразу сообщили, что во время расследование будут проверены все факты, изложенные в статье, и сам процесс будет предельно корректным и беспристрастным.
«Динамо», после получения 29 ноября ответа, что в электронной версии статья временно будет недоступна, тут же распространило в некоторых украинских СМИ информацию, что это было сделано из-за лживой информации в статье.
Само служебное расследование проводилось почти три недели.
Оно было поручено издательским домом Kelsey Publishing Ltd, куда входит журнал World Soccer, юридической компании в Лондоне H2O – Law. Ее специализацией является репутационный менеджмент, а среди ее клиентов большое количество известных в мире актеров, спортсменов, музыкантов, бизнесменов и политиков. Проверку фактов, изложенных в статье проводил директор фирмы г-н Пол Фокс.
Я был ознакомлен с итоговым документом служебного расследования. По понятным причинам я не могу разглашать полностью его детали, а вот вынесенное окончательное решение не оставляет никаких двояких толкований: «Статья не вводит в заблуждение, не является ложной или неточной по причинам, изложенным выше. World Soccer нечего исправлять и не за что извиняться. Соответственно, требования «Динамо» отклонены».
Статья, снятая с онлайн платформ на время расследования, уже возвращена и в электронную версию журнала World Soccer»
Не стоит он 10, не имея ни опыта игры в еврокубках, ни стабильности на протяжении пары лет, ни выступления за хорошие клубы из топ чемпионатов.
А так полгода без Европы - без разницы где, в Днепре или Киеве.
Светиться в еврокубках в сезоне 22-23 смысла нет - возраст поджимает. Зимой обычно игроков топлиги не покупают. А переходить летом 2023 года - это уже 26 лет.
В общем, надо как-то решать вопрос с датчанами (какую-то схему с продажей левой компании за копейки) и в Европу желательно уже сейчас.
А так полгода без Европы - без разницы где, в Днепре или Киеве.
Светиться в еврокубках в сезоне 22-23 смысла нет - возраст поджимает. Зимой обычно игроков топлиги не покупают. А переходить летом 2023 года - это уже 26 лет.
В общем, надо как-то решать вопрос с датчанами (какую-то схему с продажей левой компании за копейки) и в Европу желательно уже сейчас.
Не стоит он 10, не имея ни опыта игры в еврокубках, ни стабильности на протяжении пары лет, ни выступления за хорошие клубы из топ чемпионатов.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.