Юг Европы. Довбик назвал чемпионат, в котором хочет играть

24-летний форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик назвал наиболее подходящий для себя чемпионат.

«Мой трансфер в Европу? Всему свое время. Для меня будет лучше, для клуба будет хорошо, клуб заработает деньги. Думаю, от этого все только выиграют. Самое главное в этом — не перетянуть.

Иностранные языки? Мы готовимся. Поедем готовыми. Это не будет так, как раньше. У нас есть план действий на ближайшие полгода.

Для какого футбола я больше всего подхожу? Мне Италия нравится. И страна, и чемпионат. Я смотрю, Малиновский там феерит. Италия мне нравится больше всех, наверное», — рассказал Довбик.

В текущем сезоне Довбик провел за «Днепр-1» 18 матчей во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 5 результативных передач. Ориентировочная стоимость игрока составляет €5 миллионов.