Юг Европы. Довбик назвал чемпионат, в котором хочет играть

Украинскому форварду больше всего нравится Италия

  • 25.12.2021 13:46
  • 2861 просмотр
  • 3 комментария
Юг Европы. Довбик назвал чемпионат, в котором хочет играть
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик назвал наиболее подходящий для себя чемпионат.

«Мой трансфер в Европу? Всему свое время. Для меня будет лучше, для клуба будет хорошо, клуб заработает деньги. Думаю, от этого все только выиграют. Самое главное в этом — не перетянуть.

Иностранные языки? Мы готовимся. Поедем готовыми. Это не будет так, как раньше. У нас есть план действий на ближайшие полгода.

Для какого футбола я больше всего подхожу? Мне Италия нравится. И страна, и чемпионат. Я смотрю, Малиновский там феерит. Италия мне нравится больше всех, наверное», — рассказал Довбик.

В текущем сезоне Довбик провел за «Днепр-1» 18 матчей во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 5 результативных передач. Ориентировочная стоимость игрока составляет €5 миллионов.

Источник — BurBuzz

(20 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Letifer
    Letifer, 25.12.2021 14:33
    +3
    По крайней мере говорит Довбик правильно и умно
    Надеюсь, не сделает ошибку и перейдет в топ-лигу
    Но уже после того, как выведет ЗБУ на ЧМ
    Ссылка
    Ghostly
    Ghostly, 25.12.2021 13:49
    +3
    Там заждались.)
    Ссылка
    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 25.12.2021 15:07
    0
    Посмотрим где это дерево сможет играть кроме днепра. В Днепре и супряга и русин мега звёздами считались. Будущее укр футбола))) пока он в Дании наигрался. Один год в 30 играх или сколько там. Хотя фантасты сейчас скажут - так в Дании чемпионат какой сильный! Это хороший результат!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности