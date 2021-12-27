Не меньше 10 миллионов. Днепр-1 рассказал о цене на Довбика

Юрий Береза рассказал о вероятном трансфере

  • 27.12.2021 11:29
  • 2540 просмотров
  • 14 комментариев
Не меньше 10 миллионов. Днепр-1 рассказал о цене на Довбика
© scdnipro1.com.ua

Президент «Днепра-1» Юрий Береза рассказал о том, что клуб не торопится продавать ведущего форварда Артема Довбика, но готов рассматривать выгодные предложения.

— Артем Довбик — лучший бомбардир УПЛ текущего сезона. Многие говорят, что он уже перерос уровень Днепра-1.

— У Довбика контракт с нашим клубом еще на два года.

— Если поступит достойное предложение по нему, готовы рассмотреть?

— Достойные в денежном плане предложения мы всегда готовы рассматривать. Довбик должен четко понимать, какой клуб и чемпионат ему подходит. На сегодняшний день он знает себе цену.

— Сколько потенциальный покупатель должен предложить за Довбика, чтобы Днепр-1 вступил в переговоры?

— Во-первых, это должна быть цифра с шестью нулями и больше десяти миллионов евро. За меньшую сумму не будет даже разговора.

Источник — FanDay

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex K
    online
    Alex K, 27.12.2021 11:49
    +3
    Парень не выдал даже один хороший сезон, а уже 10 миллионов, не меньше
    Ссылка
    0933333333
    0933333333, 27.12.2021 11:51
    +2
    За такие бабки он так и продолжит покорять чемпионат Украины
    Ссылка
    Andrey_1992
    Andrey_1992, 27.12.2021 12:48
    +1
    Муґунот Уух, 27.12.2021 12:38
    на Динамо свет клином сошелся?
    Динамо зараз найкращий клуб України
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
    Муґунот Уух, 27.12.2021 12:50
    0
    Andrey_1992, 27.12.2021 12:48
    Динамо зараз найкращий клуб України
    і що?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
    Муґунот Уух, 27.12.2021 12:49
    0
    Bibenco, 27.12.2021 12:46
    Самый выгодный вариант на сегодня.
    для Динамо?
    Ссылка
    Bibenco
    Bibenco, 27.12.2021 12:46
    0
    Муґунот Уух, 27.12.2021 12:38
    на Динамо свет клином сошелся?
    Самый выгодный вариант на сегодня.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
    Муґунот Уух, 27.12.2021 12:38
    0
    Bibenco, 27.12.2021 12:04
    Если бы Артёма в Динамо, да хорошо себя показал в еврокубках, то можно и дороже продать. На сегодняшний момент вряд-ли. А пока Днепр в Европе засветится, то Артём состарится.
    на Динамо свет клином сошелся?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
    Муґунот Уух, 27.12.2021 12:35
    0
    это должна быть цифра с шестью нулями и больше десяти миллионов евро(с)
    ------------------------------------------
    я так понимаю, 127 322 485 евро его не устроит
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 27.12.2021 12:22 (изменен)
    0
    Bibenco, 27.12.2021 12:04
    Если бы Артёма в Динамо, да хорошо себя показал в еврокубках, то можно и дороже продать. На сегодняшний момент вряд-ли. А пока Днепр в Европе засветится, то Артём состарится.
    Если бы у бабушки был х она была бы дедушкой...
    24 года, контракт на 5 лет － крест на переход в клуб Топ-чемпионата. Руководство клуба продаст Артёма этой зимой-летом, Еврокубков ждать не будут, длительность контракта 2 года (на момент попадания в ЕК останется 1 год, сумма трансфера в два раза станет меньше). Мы как хотим, наблюдать за игрой украинского футболиста в ТОП-Чемпионате или из-за собственных интересов в своём любимом клубе?! Я предпочитаю первое, это будет лучше для сборной, престиж украинского футбола.
    Ссылка
    padlo95
    padlo95, 27.12.2021 11:55
    0
    Мдааа
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    scorpio16
    scorpio16, 27.12.2021 12:12
    -1
    Парню 2 года осталось , первый сезон на уровне неплохом проводит и уже 10 , там Беня похлеще Сурка ещё будет. Уйдет в итоге свободным агентом , продлит контракт если , то будет идиотом и можно будет ставить крест на игроке. Пока молодой нужно валить отсюда в ту же Бельгию и пробовать свои силы , в сильнее чемпионат и в клуб в котором будет практика.
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    Доброгорский Юрий
    Доброгорский Юрий, 27.12.2021 12:05
    -1
    Норм, выходит Супряга+4 млн...
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 27.12.2021 11:35
    -3
    Адекватно. В Италию, к Шеве
    Ссылка
    Bibenco
    Bibenco, 27.12.2021 12:04
    -4
    Если бы Артёма в Динамо, да хорошо себя показал в еврокубках, то можно и дороже продать. На сегодняшний момент вряд-ли. А пока Днепр в Европе засветится, то Артём состарится.
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