Не меньше 10 миллионов. Днепр-1 рассказал о цене на Довбика

Президент «Днепра-1» Юрий Береза рассказал о том, что клуб не торопится продавать ведущего форварда Артема Довбика, но готов рассматривать выгодные предложения.
— Артем Довбик — лучший бомбардир УПЛ текущего сезона. Многие говорят, что он уже перерос уровень Днепра-1.
— У Довбика контракт с нашим клубом еще на два года.
— Если поступит достойное предложение по нему, готовы рассмотреть?
— Достойные в денежном плане предложения мы всегда готовы рассматривать. Довбик должен четко понимать, какой клуб и чемпионат ему подходит. На сегодняшний день он знает себе цену.
— Сколько потенциальный покупатель должен предложить за Довбика, чтобы Днепр-1 вступил в переговоры?
— Во-первых, это должна быть цифра с шестью нулями и больше десяти миллионов евро. За меньшую сумму не будет даже разговора.
Источник — FanDay
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я так понимаю, 127 322 485 евро его не устроит
24 года, контракт на 5 лет － крест на переход в клуб Топ-чемпионата. Руководство клуба продаст Артёма этой зимой-летом, Еврокубков ждать не будут, длительность контракта 2 года (на момент попадания в ЕК останется 1 год, сумма трансфера в два раза станет меньше). Мы как хотим, наблюдать за игрой украинского футболиста в ТОП-Чемпионате или из-за собственных интересов в своём любимом клубе?! Я предпочитаю первое, это будет лучше для сборной, престиж украинского футбола.
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