Не меньше 10 миллионов. Днепр-1 рассказал о цене на Довбика

Президент «Днепра-1» Юрий Береза рассказал о том, что клуб не торопится продавать ведущего форварда Артема Довбика, но готов рассматривать выгодные предложения.

— Артем Довбик — лучший бомбардир УПЛ текущего сезона. Многие говорят, что он уже перерос уровень Днепра-1.

— У Довбика контракт с нашим клубом еще на два года.

— Если поступит достойное предложение по нему, готовы рассмотреть?

— Достойные в денежном плане предложения мы всегда готовы рассматривать. Довбик должен четко понимать, какой клуб и чемпионат ему подходит. На сегодняшний день он знает себе цену.

— Сколько потенциальный покупатель должен предложить за Довбика, чтобы Днепр-1 вступил в переговоры?

— Во-первых, это должна быть цифра с шестью нулями и больше десяти миллионов евро. За меньшую сумму не будет даже разговора.