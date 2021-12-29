Сергей СТАХОВСКИЙ: «Понимаю, почему Тимощук уехал в Россию»

Украинский теннисист так бы не сделал

  • 29.12.2021 16:42
  • 4976 просмотров
  • 2 комментария
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Понимаю, почему Тимощук уехал в Россию»
© ФК Зенит. Анатолий Тимощук

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал свои отношения с футболистами Анатолием Тимощуком, работающим сейчас в «Зените».

«У меня хорошие отношения с Тимощуком, мы часто общаемся. Это было его решение. Я бы так не поступил. Но когда я был последний раз в Санкт-Петербурге, это был 2013 год. Он вернулся туда из «Баварии». Там зашкаливает уровень, на котором его ценят и любят. Это связано с его выступлениями за клуб, его отношением к команде, к жизни. Он нигде не бухал, всегда был профессионалом, общался с фанатами. Поэтому я понимаю, почему он туда уехал.

Но в Украине сложилось такое отношение к нему, он понимал, на что идет. Он понимал, что это дорога в одну сторону. До сих пор общаюсь с ним, он все понимает и знает, что в Украину ему дорога закрыта. Его история с иконами? Я даже не знаю, понятия не имею», – сказал Стаховский.

Читайте также: Бывшая жена Тимощука: «Толик получил какую-то грамоту от руководства ДНР»

Источник — Sportarena

(34 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    hanter83
    hanter83, 29.12.2021 16:47
    +4
    Окей,а в Шахтере что у него было бы меньше любви и уважения от болельщиков(или в СБУ) Просто у него сейчас ,,ЛЮБОВЬ,,от болел Зенита,а не приязнь от половины Украины!!!! СТРАННЫЙ ВЫБОР!!!
    Ссылка
    alefteev77
    alefteev77, 29.12.2021 18:07
    0
    Тимощук в Зените, Воронин в Динамо Москва, Михалик в Локомотиве, Зинченко в Уфе, Селезнев - Кубань, Будковский - Анжи, Ордец - Динамо Москва, Ракицкий - Зенит. Все те основные, кто играли или работали в России после 2014 года. Так что не стоит всех собак вешать на Тимощука. Зинченко не только играл в России, он даже на отдых туда заезжал.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности