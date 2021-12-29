Сергей СТАХОВСКИЙ: «Понимаю, почему Тимощук уехал в Россию»

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал свои отношения с футболистами Анатолием Тимощуком, работающим сейчас в «Зените».

«У меня хорошие отношения с Тимощуком, мы часто общаемся. Это было его решение. Я бы так не поступил. Но когда я был последний раз в Санкт-Петербурге, это был 2013 год. Он вернулся туда из «Баварии». Там зашкаливает уровень, на котором его ценят и любят. Это связано с его выступлениями за клуб, его отношением к команде, к жизни. Он нигде не бухал, всегда был профессионалом, общался с фанатами. Поэтому я понимаю, почему он туда уехал.

Но в Украине сложилось такое отношение к нему, он понимал, на что идет. Он понимал, что это дорога в одну сторону. До сих пор общаюсь с ним, он все понимает и знает, что в Украину ему дорога закрыта. Его история с иконами? Я даже не знаю, понятия не имею», – сказал Стаховский.

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