Бывшая жена Тимощука: «Толик получил какую-то грамоту от руководства ДНР»

Надежда Навроцкая, бывшая супруга Анатолия Тимощука, обвинила экс-футболиста сборной Украины в контрабандизме.

– Семейство Тимощуков собирало иконы. Какова судьба коллекции, кому они достались?

– Контрабандой в особо крупном размере (около 10 млн. евро) Тимощук их вывез в Россию.

Он когда-то рассказывал, что это украинское достояние и так далее. Но вывез их в Россию, и они находятся в подвале его квартиры на Крестовском острове.

Тимощук завез это, казалось бы, украинское достояние в Россию. Это были наши иконы, но, по сути, нельзя вывозить такие ценности из Украины.

Но Тимощуку можно ‒ почему нет? В Украине, если есть бабки и «решалы» за спиной, то можно все – и границу открыть на миллионы, и вывезти все, что хочешь. У нас правила и законы только для простых людей. А из Донецка тоже Тимощук вывез из-за своих связей наше имущество, все, что мог, в Россию. А почему бы и нет?

В первые годы войны Тимощук получил даже какую-то грамоту от руководства ДНР.

Поэтому из Донецка тоже может вывозить, что хочет. Поэтому я убеждена, что из России Тимощук не собирается вообще никогда возвращаться в Украину. Когда-то были варианты вернуться через Шевченко, Павелко или Ахметова. Но не думаю, что он этого хотел по сути. И наш развод здесь ни при чем. Туда в Россию ветер ему как-то дует сильнее, а он по ветру.