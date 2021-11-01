Бывшая жена Тимощука: «Толик получил какую-то грамоту от руководства ДНР»

Надежда Навроцкая – о скелетах в шкафу экс-супруга

  • 01.11.2021 15:19
  • 4001 просмотр
  • 10 комментариев
Бывшая жена Тимощука: «Толик получил какую-то грамоту от руководства ДНР»
© Facebook. Надежда Навроцкая и Анатолий Тимощук

Надежда Навроцкая, бывшая супруга Анатолия Тимощука, обвинила экс-футболиста сборной Украины в контрабандизме.

– Семейство Тимощуков собирало иконы. Какова судьба коллекции, кому они достались? 
– Контрабандой в особо крупном размере (около 10 млн. евро) Тимощук их вывез в Россию.

Он когда-то рассказывал, что это украинское достояние и так далее. Но вывез их в Россию, и они находятся в подвале его квартиры на Крестовском острове.

Тимощук завез это, казалось бы, украинское достояние в Россию. Это были наши иконы, но, по сути, нельзя вывозить такие ценности из Украины. 

Но Тимощуку можно ‒ почему нет? В Украине, если есть бабки и «решалы» за спиной, то можно все – и границу открыть на миллионы, и вывезти все, что хочешь. У нас правила и законы только для простых людей. А из Донецка тоже Тимощук вывез из-за своих связей наше имущество, все, что мог, в Россию. А почему бы и нет? 

В первые годы войны Тимощук получил даже какую-то грамоту от руководства ДНР.

Поэтому из Донецка тоже может вывозить, что хочет. Поэтому я убеждена, что из России Тимощук не собирается вообще никогда возвращаться в Украину. Когда-то были варианты вернуться через Шевченко, Павелко или Ахметова. Но не думаю, что он этого хотел по сути. И наш развод здесь ни при чем. Туда в Россию ветер ему как-то дует сильнее, а он по ветру.

Источник — FanDay

(39 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Leonid Frantseskevich
    online
    Leonid Frantseskevich, 01.11.2021 15:43
    +5
    Не удивлён. Тимощук – двуличная тварь, способная продать Родину за пять рублей, это заметно все эти годы, как и его любовь к России. Пусть сидят с Рахицким в своем Питере. Не жалко
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    Поручик Ржевский, 01.11.2021 16:07
    +2
    Правохоронні органи мають без галасу відкрити впровадження та розслідувати обставини. А потім, коли Толік вирішить з'їздити в Україну, прийняти його в аеропорту.
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 01.11.2021 15:54
    +1
    Leonid Frantseskevich, 01.11.2021 15:43
    Не удивлён. Тимощук – двуличная тварь, способная продать Родину за пять рублей, это заметно все эти годы, как и его любовь к России. Пусть сидят с Рахицким в своем Питере. Не жалко
    не удивляйся, если в один день твоя бабенка про тебя и не такое расскажет.. будешь абьюзером, газлайтером и харастменом.
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 01.11.2021 15:42
    +1
    почетный сепар?
    Ссылка
    доцент
    online
    доцент, 01.11.2021 15:32 (изменен)
    +1
    Заявление в полицию есть ?или очередной трёп бывшей обиженной жены газпромщика ....+140 игр за сборную у газпромщика!
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 01.11.2021 15:53
    0
    ох у бабы и обида на Толика! Все вывалила! что в очередной раз подтверждает, что всегда нужно держать язык за зубами, даже с якобы родным человеком.
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 01.11.2021 16:00
    -4
    Сразу видно баба хочет деняг
    Ссылка
    Бугор1
    Бугор1, 01.11.2021 15:48
    -4
    Томос Петра он тоже украл
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 01.11.2021 15:46
    -4
    Leonid Frantseskevich, 01.11.2021 15:43
    Не удивлён. Тимощук – двуличная тварь, способная продать Родину за пять рублей, это заметно все эти годы, как и его любовь к России. Пусть сидят с Рахицким в своем Питере. Не жалко
    Кто девушку ужинает, тот её и танцует
    Ссылка
    Сергей Диденко
    online
    Сергей Диденко, 01.11.2021 15:46
    -4
    звиздеш шААлавы... не более того. Толя всегда был и остается Украинцем, шо тут, шо в Германии, шо в РФ.
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