ОФИЦИАЛЬНО. Жозе Боту – спортивный директор ПАОКа

Греческий ПАОК официально подтвердил назначение португальца Жозе Боту на пост спортивного директора клуба.
Контракт с Боту подписан на 2,5 года. Другие подробности сделки не сообщаются.
Жозе Боту с лета 2018 года работал директором департамента селекции донецкого «Шахтера».
По версии журналиста Игоря Цыганыка, у Боту произошел конфликт с главным тренером «горняков» Роберто Де Дзерби, вследствие чего португалец и покинул Украину.
Источник — ФК ПАОК
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