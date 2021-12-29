ОФИЦИАЛЬНО. Жозе Боту – спортивный директор ПАОКа

Греческий ПАОК официально подтвердил назначение португальца Жозе Боту на пост спортивного директора клуба.

Контракт с Боту подписан на 2,5 года. Другие подробности сделки не сообщаются.

Жозе Боту с лета 2018 года работал директором департамента селекции донецкого «Шахтера».

По версии журналиста Игоря Цыганыка, у Боту произошел конфликт с главным тренером «горняков» Роберто Де Дзерби, вследствие чего португалец и покинул Украину.