ОФИЦИАЛЬНО. Жозе Боту – спортивный директор ПАОКа

Греческий клуб подтвердил назначение португальского специалиста

  • 29.12.2021 18:30
  • 542 просмотра
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Жозе Боту – спортивный директор ПАОКа
© ФК ПАОК

Греческий ПАОК официально подтвердил назначение португальца Жозе Боту на пост спортивного директора клуба.

Контракт с Боту подписан на 2,5 года. Другие подробности сделки не сообщаются.

Жозе Боту с лета 2018 года работал директором департамента селекции донецкого «Шахтера».

По версии журналиста Игоря Цыганыка, у Боту произошел конфликт с главным тренером «горняков» Роберто Де Дзерби, вследствие чего португалец и покинул Украину.

Источник — ФК ПАОК

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 29.12.2021 19:30
    +1
    Удачи.
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 29.12.2021 19:30
    0
    журналиста Игоря Цыганыка
    ————————————
    Ссылка
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