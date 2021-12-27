Цыганык рассказал, почему из Шахтера ушел глава селекционного отдела

У Жозе Боту был конфликт с главным тренером

  • 27.12.2021 18:32
  • 1736 просмотров
  • 5 комментариев
Цыганык рассказал, почему из Шахтера ушел глава селекционного отдела
© ФК Шахтер. Жозе Боту

Известный украинский журналист Игорь Цыганык рассказал, почему из «Шахтера» ушел глава селекционного отдела Жозе Боту.

«Насколько я понимаю, был очень серьезный конфликт между тренерским штабом и скаутским отделом «Шахтера». У Роберто де Дзерби свой взгляд. Наверное, и свои селекционеры. Он был недоволен теми футболистами, которые предлагал ему Боту. Поэтому португальцу не оставалось другого выхода, как покинуть «Шахтер», освободить место для кого-то другого, кто может проявить себе лучше», – сказал Цыганык.

Отметим, что Боту продолжит карьеру в ПАОКе, где станет спортивным директором. Он работал в донецком клубе с 2018 года.

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Источник — FootballHub - Facebook

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 27.12.2021 18:47
    +2
    Ну мне как девушки ,Жозе как мужчина очень нравился
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    Face Control
    Face Control, 27.12.2021 19:01
    +1
    Известный украинский журналист Игорь Цыганык
    ———————————————
    Пхпхпхппхпхппхп, как же смешно, когда этот пвевдоЫнсайдер и псевдожурналЫст что-то там говорит, особенно о Шахтёр, когда о Шахтёре оно ничего априори знать не может.
    Ссылка
    aleks 2356
    online
    aleks 2356, 27.12.2021 19:04
    0
    FunnyCat___, 27.12.2021 18:47
    Ну мне как девушки ,Жозе как мужчина очень нравился
    так ти жінка, ну тоді все з тобою зрозуміло, футбол це не твоє
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    Dreifus
    Dreifus, 27.12.2021 19:01
    -2
    Больше на правду похоже.
    ДеДзерби однозначно откатчик, ему какие-то левые скауты вообще не нужны.
    У него свой агент, у которого свои игроки. Выискивать какую-то молодежь, которую потом можно продать - не интересно. Интересны Марлоны и Педриньи, у которых нынешняя стоимость максимальная. А значит и процент агенту максимальный.
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    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 27.12.2021 18:39 (изменен)
    -3
    Тю, а я думал они вместе кидали копанку, подписывая такие 🪵 аки Марлон за баснословные деньги
    А оказывается кто-то один и второй захотел в долю
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