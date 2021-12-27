Известный украинский журналист Игорь Цыганык рассказал, почему из «Шахтера» ушел глава селекционного отдела Жозе Боту.
«Насколько я понимаю, был очень серьезный конфликт между тренерским штабом и скаутским отделом «Шахтера». У Роберто де Дзерби свой взгляд. Наверное, и свои селекционеры. Он был недоволен теми футболистами, которые предлагал ему Боту. Поэтому португальцу не оставалось другого выхода, как покинуть «Шахтер», освободить место для кого-то другого, кто может проявить себе лучше», – сказал Цыганык.
Отметим, что Боту продолжит карьеру в ПАОКе, где станет спортивным директором. Он работал в донецком клубе с 2018 года.
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Источник — FootballHub - Facebook
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Пхпхпхппхпхппхп, как же смешно, когда этот пвевдоЫнсайдер и псевдожурналЫст что-то там говорит, особенно о Шахтёр, когда о Шахтёре оно ничего априори знать не может.
ДеДзерби однозначно откатчик, ему какие-то левые скауты вообще не нужны.
У него свой агент, у которого свои игроки. Выискивать какую-то молодежь, которую потом можно продать - не интересно. Интересны Марлоны и Педриньи, у которых нынешняя стоимость максимальная. А значит и процент агенту максимальный.
А оказывается кто-то один и второй захотел в долю
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