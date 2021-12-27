Известный украинский журналист Игорь Цыганык рассказал, почему из «Шахтера» ушел глава селекционного отдела Жозе Боту.

«Насколько я понимаю, был очень серьезный конфликт между тренерским штабом и скаутским отделом «Шахтера». У Роберто де Дзерби свой взгляд. Наверное, и свои селекционеры. Он был недоволен теми футболистами, которые предлагал ему Боту. Поэтому португальцу не оставалось другого выхода, как покинуть «Шахтер», освободить место для кого-то другого, кто может проявить себе лучше», – сказал Цыганык.

Отметим, что Боту продолжит карьеру в ПАОКе, где станет спортивным директором. Он работал в донецком клубе с 2018 года.

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