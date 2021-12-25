Сергей ПАЛКИН: «Боту пошел на повышение. ПАОК заплатил серьезную сумму»

Генеральный директор «Шахтера» рассказал о переходе главы селекционной службы в греческий клуб

  • 25.12.2021 10:22
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  • 3 комментария
Сергей ПАЛКИН: «Боту пошел на повышение. ПАОК заплатил серьезную сумму»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал трансфер руководителя департамента селекции «горняков» Жозе Боту в ПАОК и рассказал о начале поиска нового главного скаута клуба

– Сергей Анатольевич, почему ушел Жозе Боту и как вы оцените его работу?
– Можно сказать, что он уходит на повышение. В ПАОКе ему предложили должность спортивного директора, он полностью будет курировать трансферную политику, деятельность первой команды. Он давно об этом мечтал, думал. Это шаг вперед с точки зрения ответственности, которая у него будет в новом клубе. Я был против перехода, но есть желание самого Жозе Боту, а также сумма отступных в контракте. ПАОК заплатил достаточно серьезную сумму, и тут я уже был бессилен остановить какие-либо процессы. Хочется только пожелать Боту успехов, удачи, фарта. Мы провели несколько хороших лет. Фактически все футболисты, которые были приобретены с участием Боту, играют. Единственный Сиприано, и то мы его брали свободным агентом, сейчас выступает в аренде в «Сьоне». При этом для швейцарского клуба он является серьезной боевой единицей и имеет постоянную игровую практику. Все остальные футболисты задействованы в основе «Шахтера» и играют. Была проделана хорошая работа, однако понятно, что пределов совершенству нет и есть куда расти, но это уже другая история.

– Планируете найти ему замену?
– Мы сейчас занимаемся этим вопросом, запустили процесс и ищем нового главного скаута. Но так как это произошло буквально несколько дней назад, думаю, через две-три недели наработки будут.

– Кандидатуры есть?
– Есть, но их пока рано называть. Скажешь, а потом не получится, и болельщики будут говорить, что давал пустые обещания.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(7 голосов)

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Комментарии
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    FunnyCat___
    FunnyCat___, 25.12.2021 10:35
    0
    300 гривень
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    Vadum Hrynchuk, 25.12.2021 10:44 (изменен)
    -1
    Стадіон ще більш убитий, ніж львівська "Україна" прямо зараз, власник-ефесбешник з лівими тютюновими доходами і пістолетом напоготові, ПГМ-нуті на всі голову фанати, які примудряються бути антіфа і скінами одночасно і жодних перспектив на чемпіонство в найближчі роки . Стає сумно за реальний стан справ в Шахтарі, якщо Палкін щиро вважає це підвищенням. Хоча...от я написав це все і згадав цілу купу підходящих під опис "близьких і рідних"
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    Maks Maks
    online
    Maks Maks, 25.12.2021 10:28
    -1
    Наконец до донецких дошло, что даже ПАОК - это повышение по сравнению с бездомной, ржавой помойкой
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