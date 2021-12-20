Греки заплатили клаусулу. Глава селекционного отдела Шахтера ушел в ПАОК

Жозе Боту покинул донецкий клуб

  • 20.12.2021 17:13
  • 2254 просмотра
  • 12 комментариев
Греки заплатили клаусулу. Глава селекционного отдела Шахтера ушел в ПАОК
© ФК Шахтер. Жозе Боту

Глава селекционного отдела «Шахтера» Жозе Боту покинул донецкий клуб.

По информации журналиста Романа Бебеха, португальский специалист продолжит карьеру в ПАОКе, где станет спортивным директором.

Также сообщается, что греки выплатили «Шахтеру» неустойку, сумма которой не разглашается.

Жозе Боту присоединился к украинскому клубу в 2018 году. До этого он успешно работал в «Бенфике».

Ранее Боту хотел переманить московский «Спартак».

Источник — Бомбардир

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Nordenus
    Nordenus, 20.12.2021 17:27
    +3
    Ой наконец то этот бездарь свалил! Абсолютно бесполезный чувак, который привел в клуб фиг знает каких футболистов
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 20.12.2021 17:27 (изменен)
    +3
    А так , скорее - пусть валит, из более менее трансферов только Тете, никого из высококвалифицированных игроков по типу Ферны, Виллиана, Косты - Боту так и не нашел... довольно таки средний скаут
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 20.12.2021 17:24
    +2
    во судьбинушка, теперь будет работать с сынком Луческу
    Ссылка
    Петр Яновский
    Петр Яновский, 20.12.2021 17:21
    +2
    FunnyCat___, 20.12.2021 17:17

    Ну после того как он нагрел на откатах шахтёр, я вообще не понимаю зачем ему работать
    Там только за Марлона и Педриньйо ещё его правнуки будут обеспечены
    Шо там по трансферам Цыханкова и Мыколы?
    Ссылка
    KRBS55
    KRBS55, 20.12.2021 17:53
    +1
    FunnyCat___, 20.12.2021 17:17

    Ну после того как он нагрел на откатах шахтёр, я вообще не понимаю зачем ему работать
    Там только за Марлона и Педриньйо ещё его правнуки будут обеспечены
    Привык на белое говорить чёрное. Над дынамовской трансферной политикой вся Европа смеётся, даже сами ваши фаны. А трансферы Шахтера вошли в историю футбола, как одни из лучших и прибыльных, и она по сей день так и остаётся. Президенты других ФК огромные бабки готовы тратить чтобы переманить БОТТУ, а Киевский рубаха парень сразу понял что делов не будет)))
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 20.12.2021 17:40
    +1
    FunnyCat___, 20.12.2021 17:17

    Ну после того как он нагрел на откатах шахтёр, я вообще не понимаю зачем ему работать
    Там только за Марлона и Педриньйо ещё его правнуки будут обеспечены
    Жека неудачник ,почему ты оплеванный всегда на сайте ?
    Ссылка
    С Новым годом!⚒
    online
    С Новым годом!⚒, 20.12.2021 17:50
    0
    Логически логично. Зачем итальянскому тренеру португалец? Там своих куча.
    Ссылка
    jugulator
    jugulator, 20.12.2021 17:38
    0
    Burevestnik, 20.12.2021 17:32
    приемник кто? Неужто Срна?
    Радиоприемник?
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 20.12.2021 17:32
    0
    приемник кто? Неужто Срна?
    Ссылка
    FunnyCat___
    FunnyCat___, 20.12.2021 17:41
    -2
    Burevestnik, 20.12.2021 17:32
    приемник кто? Неужто Срна?
    Очень надеюсь, этот скаут от Бога , уже таких игрочил привёл в Мариуполь, что даже из последней команды УПЛ их выкидывают
    ——
    Опорный полузащитник «Мариуполя» Стефан Спировски договорился о расторжении контракта с азовским клубом, сообщает Meta Ratings.
    Причина такого решения не уточняется.
    «Мариуполь» подписал хавбека сборной Северной Македонии 23 сентября.
    За это время 31-летний футболист забил 1 гол (в дебютном матче) в 7 встречах, сыграв в общей сложности 160 минут. Подробная статистика здесь.
    Сообщалось, что инициатором перехода Спировски был директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна.
    Ссылка
    FunnyCat___
    FunnyCat___, 20.12.2021 17:36
    -4
    Петр Яновский, 20.12.2021 17:21
    Шо там по трансферам Цыханкова и Мыколы?
    Переход защитника „Динамо“ Виталия Миколенко в „Эвертон“ — решен. Сделка закрыта. Все, что осталось — официальное заявление», — сказал Романо.
    ——-
    Начинай скулить про Лубны, безработная
    Ссылка
    FunnyCat___
    FunnyCat___, 20.12.2021 17:17
    -5

    Ну после того как он нагрел на откатах шахтёр, я вообще не понимаю зачем ему работать
    Там только за Марлона и Педриньйо ещё его правнуки будут обеспечены
    Ссылка
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