Греки заплатили клаусулу. Глава селекционного отдела Шахтера ушел в ПАОК

Глава селекционного отдела «Шахтера» Жозе Боту покинул донецкий клуб.

По информации журналиста Романа Бебеха, португальский специалист продолжит карьеру в ПАОКе, где станет спортивным директором.

Также сообщается, что греки выплатили «Шахтеру» неустойку, сумма которой не разглашается.

Жозе Боту присоединился к украинскому клубу в 2018 году. До этого он успешно работал в «Бенфике».

Ранее Боту хотел переманить московский «Спартак».