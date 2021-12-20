Греки заплатили клаусулу. Глава селекционного отдела Шахтера ушел в ПАОК

Глава селекционного отдела «Шахтера» Жозе Боту покинул донецкий клуб.
По информации журналиста Романа Бебеха, португальский специалист продолжит карьеру в ПАОКе, где станет спортивным директором.
Также сообщается, что греки выплатили «Шахтеру» неустойку, сумма которой не разглашается.
Жозе Боту присоединился к украинскому клубу в 2018 году. До этого он успешно работал в «Бенфике».
Ранее Боту хотел переманить московский «Спартак».
Источник — Бомбардир
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ну после того как он нагрел на откатах шахтёр, я вообще не понимаю зачем ему работать
Там только за Марлона и Педриньйо ещё его правнуки будут обеспечены
Ну после того как он нагрел на откатах шахтёр, я вообще не понимаю зачем ему работать
Там только за Марлона и Педриньйо ещё его правнуки будут обеспечены
Ну после того как он нагрел на откатах шахтёр, я вообще не понимаю зачем ему работать
Там только за Марлона и Педриньйо ещё его правнуки будут обеспечены
——
Опорный полузащитник «Мариуполя» Стефан Спировски договорился о расторжении контракта с азовским клубом, сообщает Meta Ratings.
Причина такого решения не уточняется.
«Мариуполь» подписал хавбека сборной Северной Македонии 23 сентября.
За это время 31-летний футболист забил 1 гол (в дебютном матче) в 7 встречах, сыграв в общей сложности 160 минут. Подробная статистика здесь.
Сообщалось, что инициатором перехода Спировски был директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна.
——-
Начинай скулить про Лубны, безработная
Ну после того как он нагрел на откатах шахтёр, я вообще не понимаю зачем ему работать
Там только за Марлона и Педриньйо ещё его правнуки будут обеспечены
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.