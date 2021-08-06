Российский клуб хочет переманить главного скаута Шахтера

Московский «Спартак» пытается переманить главу селекционной службы «Шахтера» Жозе Боту. Об этом сообщает итальянский журналист Марко Контерио.
По его информации, «Спартак» сделал предложение, от которого невозможно отказаться. По мнению журналиста, удержать Боту в «Шахтере» может только желание работать с Роберто Де Дзерби, которого он очень хотел видеть на посту главного тренера команды.
Напомним, Боту возглавляет селекционную службу «Шахтера» с июня 2018 года.
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Источник — Twitter
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