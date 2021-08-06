Российский клуб хочет переманить главного скаута Шахтера

Жозе Боту получил предложение от «Спартака»

  • 06.08.2021 15:11
  • 2541 просмотр
  • 3 комментария
Российский клуб хочет переманить главного скаута Шахтера
© shakhtar.com. Жозе Боту

Московский «Спартак» пытается переманить главу селекционной службы «Шахтера» Жозе Боту. Об этом сообщает итальянский журналист Марко Контерио.

По его информации, «Спартак» сделал предложение, от которого невозможно отказаться. По мнению журналиста, удержать Боту в «Шахтере» может только желание работать с Роберто Де Дзерби, которого он очень хотел видеть на посту главного тренера команды.

Напомним, Боту возглавляет селекционную службу «Шахтера» с июня 2018 года.

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Источник — Twitter

(8 голосов)

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Комментарии
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    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 06.08.2021 15:48
    +1
    Это наверное хорошо.
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 06.08.2021 15:37
    -2
    Хай всю шлюхопомийку забирають у свій чемпіонат
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 06.08.2021 15:32
    +2
    Тут логично.
    Руй Витория собирает своих
    Ссылка
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