Новый тренер Свитолиной, жуткая травма Шведа, Коноплянка вернется в Днепр

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 20 декабря.

1. Стал известен новый тренер Элины Свитолиной. Украинская теннисистка представила свою команду.

2. Потерял сознание. Швед получил тяжелые травмы в матче Кубка Бельгии. Украинский хавбек неприятно столкнулся с вратарем.

3. Десна разваливается на глазах. Но в клубе, кажется, не хотят этого замечать. Что правда, летом клуб из Чернигова уже пережил не менее сложный период…

4. Он выбрал шоколад. Коноплянка может вскоре покинуть Шахтер. В летнее межсезонье опытный хавбек может перейти в СК «Днепр-1».

5. Сборные снова остались без лучших игроков. Почему Олимпиада пройдет без НХЛ. Вторая подряд Олимпиада пройдет без хоккеистов из НХЛ.

6. 5 миллионов долларов под Григорчука. Черноморец получит финансирование. Клуб готовится к активной трансферной зиме.

7. 5 доказательств того, что Аякс выдал феноменальную кампанию в группе ЛЧ. Нидерландцы стали одной из трех команд, которым удалось набрать 18 очков в 6 поединках.

8. Яремчук сыграл 2-й тайм. Бенфика выбыла из Кубка, пропустив 3 гола от Порту. 23 декабря состоялся центральный матч 1/8 финала Кубка Португалии.

9. Суперлига по хоккею. Мариуполь разгромил соперника и догнал Донбасс. В чемпионате два лидера.

10. НБА. Милуоки победил без Янниса, Оклахома огорчила Денвер. Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА.