Он выбрал шоколад. Коноплянка может вскоре покинуть Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка может покинуть донецкий клуб в конце текущего сезона, когда у него закончится контракт.

Опытный 32-летний хавбек в первой половине чемпионата не сыграл ни одного матча УПЛ. Он выходил на поле только в двух матчах квалификации ЛЧ против «Генка» и «Монако». По данным ТаТоТаке, игрок не входит в планы тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби, и контракт с Евгением продлеваться не будет.

На позиции Коноплянки у «горняков» играют израильтянин Манор Соломон и молодой футболист Михаил Мудрик, который вошел в расширенный список игроков, вызванных в сборную Украины.

Футбольный журналист Михаил Спиваковский считает, что проблемы игрока не в физическом состоянии, а в ментальном:

«На определенном этапе карьеры Коноплянке надо было выбирать: либо шоколад, либо футбол. Он выбрал шоколад в «Шахтере». Я думаю, он прекрасно понимал, что имеет не супершансы стать основным игроком. В донецком клубе Коноплянка получает большую зарплату, которую ему уже нигде не дадут: ни в Турции, ни в Эмиратах, ни в Украине. У него стоит такой же выбор, как и перед переходом в «Шахтер». Когда тебе 32 года, нужно выбирать: или жертвуешь зарплатой и статусом клуба, если остались футбольные амбиции, или же ты просто заканчиваешь карьеру».

В летнее межсезонье Коноплянка может перейти в СК «Днепр-1», если согласится на понижение зарплаты. По данным источника, сейчас Евгений получает 2,5 млн евро в год.