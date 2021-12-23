Он выбрал шоколад. Коноплянка может вскоре покинуть Шахтер

В летнее межсезонье опытный хавбек может перейти в СК «Днепр-1»

  • 23.12.2021 17:45
  • 6962 просмотра
  • 6 комментариев
Он выбрал шоколад. Коноплянка может вскоре покинуть Шахтер
© ФК Шахтер Донецк. Евгений Коноплянка

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка может покинуть донецкий клуб в конце текущего сезона, когда у него закончится контракт.

Опытный 32-летний хавбек в первой половине чемпионата не сыграл ни одного матча УПЛ. Он выходил на поле только в двух матчах квалификации ЛЧ против «Генка» и «Монако». По данным ТаТоТаке, игрок не входит в планы тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби, и контракт с Евгением продлеваться не будет.

На позиции Коноплянки у «горняков» играют израильтянин Манор Соломон и молодой футболист Михаил Мудрик, который вошел в расширенный список игроков, вызванных в сборную Украины.

Футбольный журналист Михаил Спиваковский считает, что проблемы игрока не в физическом состоянии, а в ментальном:

«На определенном этапе карьеры Коноплянке надо было выбирать: либо шоколад, либо футбол. Он выбрал шоколад в «Шахтере». Я думаю, он прекрасно понимал, что имеет не супершансы стать основным игроком. В донецком клубе Коноплянка получает большую зарплату, которую ему уже нигде не дадут: ни в Турции, ни в Эмиратах, ни в Украине. У него стоит такой же выбор, как и перед переходом в «Шахтер». Когда тебе 32 года, нужно выбирать: или жертвуешь зарплатой и статусом клуба, если остались футбольные амбиции, или же ты просто заканчиваешь карьеру».

В летнее межсезонье Коноплянка может перейти в СК «Днепр-1», если согласится на понижение зарплаты. По данным источника, сейчас Евгений получает 2,5 млн евро в год.

Источник — YouTube

(58 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    babovoz
    online
    babovoz, 23.12.2021 18:48
    +1
    А на кой он Днепру? При всем уважении к Евгению, коллектив у днепрян налажен и звездуны, мое мнение, там не нужны.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    Доброгорский Юрий, 23.12.2021 17:54
    +1
    Помню-помню "супер трансфер" от Шахтаря...
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 23.12.2021 19:02
    0
    Удивительно как шахта так лоханулась насыпав такую зп игроку который не играет вообще и как он оказался не пригоден даже для упл
    Ссылка
    Westwood.
    Westwood., 23.12.2021 18:17
    0
    деньги которые он получает просто вдумайтесь в эту цифру для Украины
    Ссылка
    - * -
    - * -, 23.12.2021 18:15
    0
    Есть желающие перейти на нижеоплачеваемую работу?
    Ссылка
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 23.12.2021 17:59
    -5
    В Металлист
    Ссылка
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