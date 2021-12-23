5 миллионов долларов под Григорчука. Черноморец получит финансирование

По информации ТаТоТаке, «Черноморец» в 2022 году намерен увеличить бюджет на 5 миллионов долларов под нового тренера Романа Григорчука.
О назначении еще не объявили, но это должны сделать в ближайшее время.
Дополнительное финансирование нужно для того, чтобы сейчас закрыть все долги, усилить состав и избежать вылета в Первую лигу.
Известно, что клуб в этот момент занимается процессом смены владельца после продажи «Черноморца» в руки Бориса Кауфмана, который и готов вкладывать деньги.
Источник — ТаТоТаке
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