5 миллионов долларов под Григорчука. Черноморец получит финансирование

По информации ТаТоТаке, «Черноморец» в 2022 году намерен увеличить бюджет на 5 миллионов долларов под нового тренера Романа Григорчука.

О назначении еще не объявили, но это должны сделать в ближайшее время.

Дополнительное финансирование нужно для того, чтобы сейчас закрыть все долги, усилить состав и избежать вылета в Первую лигу.

Известно, что клуб в этот момент занимается процессом смены владельца после продажи «Черноморца» в руки Бориса Кауфмана, который и готов вкладывать деньги.