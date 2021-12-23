5 миллионов долларов под Григорчука. Черноморец получит финансирование

Клуб готовится к активной трансферной зиме

  • 23.12.2021 18:12
  • 3044 просмотра
  • 4 комментария
5 миллионов долларов под Григорчука. Черноморец получит финансирование
© chernomorets.odessa.ua

По информации ТаТоТаке, «Черноморец» в 2022 году намерен увеличить бюджет на 5 миллионов долларов под нового тренера Романа Григорчука.

О назначении еще не объявили, но это должны сделать в ближайшее время.

Дополнительное финансирование нужно для того, чтобы сейчас закрыть все долги, усилить состав и избежать вылета в Первую лигу.

Известно, что клуб в этот момент занимается процессом смены владельца после продажи «Черноморца» в руки Бориса Кауфмана, который и готов вкладывать деньги.

Источник — ТаТоТаке

(29 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    OKs100
    OKs100, 23.12.2021 19:14
    0
    5 миллионов, это ничто. Максимум средняк УПЛ получится.
    Ссылка
    OKs100
    OKs100, 23.12.2021 19:14
    0
    5 миллионов, это ничто. Максимум средняк УПЛ получится.
    Ссылка
    Андрій Чорний
    Андрій Чорний, 23.12.2021 19:02
    0
    Чому,вона програма
    Ссылка
    vittroy
    vittroy, 23.12.2021 18:51
    -1
    Ви знаєте, коли згадують джерело ТОТАКЕ... НАВІТЬ далі читати не хочетьсЯ....
    Ссылка
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