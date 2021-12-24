Яремчук сыграл 2-й тайм. Бенфика выбыла из Кубка, пропустив 3 гола от Порту

23 декабря состоялся центральный матч 1/8 финала Кубка Португалии

  • 24.12.2021 00:49
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Яремчук сыграл 2-й тайм. Бенфика выбыла из Кубка, пропустив 3 гола от Порту
© Getty Images/Global Images Ukraine

23 декабря состоялся центральный матч 1/8 финала Кубка Португалии.

Бенфика выбыла из турнира, пропустив на выезде 3 гола от Порту (0:3).

У команды из Лиссабона второй тайм отыграл украинский форвард Роман Яремчук. Он получил желтую карточку на 73-й минуте за неспортивное поведение.

У хозяев поля дубль в первом тайме оформил Эванилсон, однако на 45+2 минуте был удален с поля после двух преупреждений.

Арбитр с помощью VAR не засчитал из-за офсайда гол Николаса Отаменди у «Бенфики», а в конце игры показал аргентинцу красную карточку.

Кубок Португалии. 1/8 финала

Порту – Бенфика – 3:0

Голы: Эванилсон, 1, 31, Витинья, 7.

Удаления: Эванилсон, 45+5 – Отаменди, 90+5.

Источник — Sport.ua

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