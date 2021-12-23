Стал известен новый тренер Элины Свитолиной

Украинская теннисистка представила свою команду

  • 23.12.2021 12:18
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Стал известен новый тренер Элины Свитолиной
© instagram.com/elisvitolina

Первая ракетка Украины Элина Свитолина 23 декабря назвала имена своих новых тренеров.

В составе команды Элины Свитолиной - тренер Андис Юшка, Гюнтер Бресник как тренер-консультант и тренер по физической подготовке Юрий Жураковский. Вместе с этими специалистами Свитолина проводит тренировочные сборы перед стартом в сезоне-2022.

Латвийский экс-теннисист Андис Юшка работал как спарринг-партнер и тренер с другими представительницами WTA: Еленой Остапенко (Латвия) и Амандой Анисимовой (США).

В качестве тренера-консультанта команду украинки пополнил и известный австрийский тренер Гюнтер Бресник, который с начала этого года тренирует мужа Свитолиной Гаэля Монфиса. В списке бывших подопечных Бресника - Борис Беккер, Патрик Макинрой, Доминик Тим, а также соотечественник Андиса Юшки – Эрнест Гулбис.

«Я в большом предвкушении от начала следующего сезона вместе с моей новой командой. Тот опыт, который имеет каждый из них, я уверена, принесет пользу моей игре. Я чувствую, что это правильные люди для сотрудничества на этом этапе моей карьеры», - сказала Свитолина.

Напомним, что в конце сезона 2021 года Свитолина прекратила сотрудничество с Эндрю Беттлсом.

 

Источник — Большой теннис Украины

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