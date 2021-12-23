Стал известен новый тренер Элины Свитолиной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина 23 декабря назвала имена своих новых тренеров.
В составе команды Элины Свитолиной - тренер Андис Юшка, Гюнтер Бресник как тренер-консультант и тренер по физической подготовке Юрий Жураковский. Вместе с этими специалистами Свитолина проводит тренировочные сборы перед стартом в сезоне-2022.
Латвийский экс-теннисист Андис Юшка работал как спарринг-партнер и тренер с другими представительницами WTA: Еленой Остапенко (Латвия) и Амандой Анисимовой (США).
В качестве тренера-консультанта команду украинки пополнил и известный австрийский тренер Гюнтер Бресник, который с начала этого года тренирует мужа Свитолиной Гаэля Монфиса. В списке бывших подопечных Бресника - Борис Беккер, Патрик Макинрой, Доминик Тим, а также соотечественник Андиса Юшки – Эрнест Гулбис.
«Я в большом предвкушении от начала следующего сезона вместе с моей новой командой. Тот опыт, который имеет каждый из них, я уверена, принесет пользу моей игре. Я чувствую, что это правильные люди для сотрудничества на этом этапе моей карьеры», - сказала Свитолина.
Напомним, что в конце сезона 2021 года Свитолина прекратила сотрудничество с Эндрю Беттлсом.
Источник — Большой теннис Украины
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