Потерял сознание. Швед получил тяжелые травмы в матче Кубка Бельгии

Украинский хавбек неприятно столкнулся с вратарем

  • 23.12.2021 16:12
  • 3863 просмотра
  • 2 комментария
Потерял сознание. Швед получил тяжелые травмы в матче Кубка Бельгии
© ФК Мехелен. Марьян Швед

Вчера хавбек «Мехелена» Марьян Швед провел всего 5 минут на поле в матче Кубка Бельгии против «Эйпена» (поражение 1:3). Украинец вышел на поле на замену на 71-й минуте, а уже на 76-й был заменен.

Это связано с тем, что он потерял сознание в результате столкновения с вратарем соперника. В больнице у Шведа диагностировали сотрясение мозга, ушибы легких и уха.

По словам главного тренера «Мехелена», после матча Швед немного кашлял кровью.

Источник — Het Laatste Nieuws

(17 голосов)

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Комментарии
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    Trollface
    Trollface, 23.12.2021 16:54
    +13
    Желаю скорейшего выздоровления.
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    Konstantin Osipenko
    online
    Konstantin Osipenko, 23.12.2021 17:17
    +2
    Цей ідіот вже, схоже, не перший раз так вискакує, раз у шоломі грає!!!
    Шведу скорішого одужання!
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