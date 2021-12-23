Потерял сознание. Швед получил тяжелые травмы в матче Кубка Бельгии

Вчера хавбек «Мехелена» Марьян Швед провел всего 5 минут на поле в матче Кубка Бельгии против «Эйпена» (поражение 1:3). Украинец вышел на поле на замену на 71-й минуте, а уже на 76-й был заменен.

Это связано с тем, что он потерял сознание в результате столкновения с вратарем соперника. В больнице у Шведа диагностировали сотрясение мозга, ушибы легких и уха.

По словам главного тренера «Мехелена», после матча Швед немного кашлял кровью.