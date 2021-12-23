Потерял сознание. Швед получил тяжелые травмы в матче Кубка Бельгии

Вчера хавбек «Мехелена» Марьян Швед провел всего 5 минут на поле в матче Кубка Бельгии против «Эйпена» (поражение 1:3). Украинец вышел на поле на замену на 71-й минуте, а уже на 76-й был заменен.
Это связано с тем, что он потерял сознание в результате столкновения с вратарем соперника. В больнице у Шведа диагностировали сотрясение мозга, ушибы легких и уха.
По словам главного тренера «Мехелена», после матча Швед немного кашлял кровью.
Shved afgevoerd naar ziekenhuis na zware botsing: “Hij was even buiten bewustzijn” https://t.co/ImdWgHesoH #gvasport pic.twitter.com/pwjbRX2t2T— GVA Sport (@gvasport) December 23, 2021
Источник — Het Laatste Nieuws
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Шведу скорішого одужання!
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