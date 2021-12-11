Шева проиграл дерби, Карлсен защитил корону, фристайлистки вошли в историю

Главные новости за 10 декабря на Sport.ua

  • 11.12.2021 08:10
  • 924 просмотра
  • 0 комментариев
Шева проиграл дерби, Карлсен защитил корону, фристайлистки вошли в историю
© FIDE. Магнус Карлсен

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 10 декабря.

1. Дженоа на дне. Команда Шевченко проиграла генуэзское дерби Сампдории
Только в пятом матче при Андрее «грифоны» сумели забить первый гол

2. Карлсен защитил титул чемпиона мира! Обыграл россиянина в четвертый раз
Норвежец досрочно закончил матч за мировую корону со счетом 7.5:3.5

3. Впервые в истории! Две украинки – в топ-3 этапа Кубка мира по фристайлу
В лыжной акробатике Анастасия Новосад завоевала золото, Ольга Полюк – бронзу

4A. Голов могло быть еще больше. Днепр-1 в гостях разгромил Мариуполь
Команда Йовичевича продолжает победный ход

4B. Прервали десятиматчевую безвыигрышную серию. Ингулец оказался сильнее Десны
На зимний перерыв команды ушли с разным настроением

5A. Марлос покидает Шахтер
Донецкий клуб и футболист решили не продлевать контракт

5B. Уходит эпоха. Стало известно, где продолжит карьеру Марлос
Хавбек «Шахтера» ведет переговоры с бразильским «Атлетико Паранаэнсе»

6A. ВИДЕО. Посмотрели друг другу в глаза. Ломаченко и Комми провели взвешивание
Боксеры показали одинаковый вес накануне боя в Нью-Йорке (по 60.9 кг)

6B. ВИДЕО. Сколько зарабатывает Ломаченко? Известен гонорар за бой с Комми
Sport.ua рассказывает о богатствах знаменитого украинского боксера

7A. Хохфильцен-2021. Два украинца забежали в топ-20 мужского спринта
Сенсационную победу одержал немец Йоханнес Кюн

7B. Хохфильцен-2021. Сола выиграла спринт, Джима попала в топ-15
Первая женская гонка третьего этапа Кубка мира завершилась уверенной победой белоруски

7C. Мартелл-2021. Украинец Кинаш завоевал серебро в индивидуальной гонке
19-летний спортсмен добыл медаль в стартовой гонке первого этапа Юниорского Кубка IBU

8. Динамо и Металлист ведут борьбу за талантливого бразильского полузащитника
19-летний Густаво Силва де Оливейра играет центральным хавбеком в «Ресифи»

9. Таблица коэффициентов УЕФА. Рейтинг, в который не хочется смотреть
Борьба проиграна: все три команды вылетели, и даже Сербия обошла Украину

10A. Почему Шахтер продлил контракт с Жуниором Мораесом, которому скоро будет 35
Горняки поверили в возрастного нападающего, который полгода не играл в футбол

10B. Эден Азар: пора заканчивать «сливочный» кошмар
Бельгиец хотел стать звездой Мадрида, но после провала ему стоит поскорее сменить обстановку

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности