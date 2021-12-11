Шева проиграл дерби, Карлсен защитил корону, фристайлистки вошли в историю

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 10 декабря.
1. Дженоа на дне. Команда Шевченко проиграла генуэзское дерби Сампдории
Только в пятом матче при Андрее «грифоны» сумели забить первый гол
2. Карлсен защитил титул чемпиона мира! Обыграл россиянина в четвертый раз
Норвежец досрочно закончил матч за мировую корону со счетом 7.5:3.5
3. Впервые в истории! Две украинки – в топ-3 этапа Кубка мира по фристайлу
В лыжной акробатике Анастасия Новосад завоевала золото, Ольга Полюк – бронзу
4A. Голов могло быть еще больше. Днепр-1 в гостях разгромил Мариуполь
Команда Йовичевича продолжает победный ход
4B. Прервали десятиматчевую безвыигрышную серию. Ингулец оказался сильнее Десны
На зимний перерыв команды ушли с разным настроением
5A. Марлос покидает Шахтер
Донецкий клуб и футболист решили не продлевать контракт
5B. Уходит эпоха. Стало известно, где продолжит карьеру Марлос
Хавбек «Шахтера» ведет переговоры с бразильским «Атлетико Паранаэнсе»
6A. ВИДЕО. Посмотрели друг другу в глаза. Ломаченко и Комми провели взвешивание
Боксеры показали одинаковый вес накануне боя в Нью-Йорке (по 60.9 кг)
6B. ВИДЕО. Сколько зарабатывает Ломаченко? Известен гонорар за бой с Комми
Sport.ua рассказывает о богатствах знаменитого украинского боксера
7A. Хохфильцен-2021. Два украинца забежали в топ-20 мужского спринта
Сенсационную победу одержал немец Йоханнес Кюн
7B. Хохфильцен-2021. Сола выиграла спринт, Джима попала в топ-15
Первая женская гонка третьего этапа Кубка мира завершилась уверенной победой белоруски
7C. Мартелл-2021. Украинец Кинаш завоевал серебро в индивидуальной гонке
19-летний спортсмен добыл медаль в стартовой гонке первого этапа Юниорского Кубка IBU
8. Динамо и Металлист ведут борьбу за талантливого бразильского полузащитника
19-летний Густаво Силва де Оливейра играет центральным хавбеком в «Ресифи»
9. Таблица коэффициентов УЕФА. Рейтинг, в который не хочется смотреть
Борьба проиграна: все три команды вылетели, и даже Сербия обошла Украину
10A. Почему Шахтер продлил контракт с Жуниором Мораесом, которому скоро будет 35
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10B. Эден Азар: пора заканчивать «сливочный» кошмар
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Источник — Sport.ua
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