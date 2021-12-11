Шева проиграл дерби, Карлсен защитил корону, фристайлистки вошли в историю

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 10 декабря.

1. Дженоа на дне. Команда Шевченко проиграла генуэзское дерби Сампдории

Только в пятом матче при Андрее «грифоны» сумели забить первый гол

2. Карлсен защитил титул чемпиона мира! Обыграл россиянина в четвертый раз

Норвежец досрочно закончил матч за мировую корону со счетом 7.5:3.5

3. Впервые в истории! Две украинки – в топ-3 этапа Кубка мира по фристайлу

В лыжной акробатике Анастасия Новосад завоевала золото, Ольга Полюк – бронзу

4A. Голов могло быть еще больше. Днепр-1 в гостях разгромил Мариуполь

Команда Йовичевича продолжает победный ход

4B. Прервали десятиматчевую безвыигрышную серию. Ингулец оказался сильнее Десны

На зимний перерыв команды ушли с разным настроением

5A. Марлос покидает Шахтер

Донецкий клуб и футболист решили не продлевать контракт

5B. Уходит эпоха. Стало известно, где продолжит карьеру Марлос

Хавбек «Шахтера» ведет переговоры с бразильским «Атлетико Паранаэнсе»

6A. ВИДЕО. Посмотрели друг другу в глаза. Ломаченко и Комми провели взвешивание

Боксеры показали одинаковый вес накануне боя в Нью-Йорке (по 60.9 кг)

6B. ВИДЕО. Сколько зарабатывает Ломаченко? Известен гонорар за бой с Комми

Sport.ua рассказывает о богатствах знаменитого украинского боксера

7A. Хохфильцен-2021. Два украинца забежали в топ-20 мужского спринта

Сенсационную победу одержал немец Йоханнес Кюн

7B. Хохфильцен-2021. Сола выиграла спринт, Джима попала в топ-15

Первая женская гонка третьего этапа Кубка мира завершилась уверенной победой белоруски

7C. Мартелл-2021. Украинец Кинаш завоевал серебро в индивидуальной гонке

19-летний спортсмен добыл медаль в стартовой гонке первого этапа Юниорского Кубка IBU

8. Динамо и Металлист ведут борьбу за талантливого бразильского полузащитника

19-летний Густаво Силва де Оливейра играет центральным хавбеком в «Ресифи»

9. Таблица коэффициентов УЕФА. Рейтинг, в который не хочется смотреть

Борьба проиграна: все три команды вылетели, и даже Сербия обошла Украину

10A. Почему Шахтер продлил контракт с Жуниором Мораесом, которому скоро будет 35

Горняки поверили в возрастного нападающего, который полгода не играл в футбол

10B. Эден Азар: пора заканчивать «сливочный» кошмар

Бельгиец хотел стать звездой Мадрида, но после провала ему стоит поскорее сменить обстановку