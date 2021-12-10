Дженоа на дне. Команда Шевченко проиграла генуэзское дерби Сампдории

17-й тур чемпионата Италии начался 10 декабря с генуэзского дерби, которое также называют дерби Маяка или Фонарным дерби.

«Дженоа» под руководством Андрея Шевченко проиграл очередной матч. В этот раз «грифоны» ничего не смогли противопоставить «Сампдории» (1:3). Дубль у победителей оформил Маноло Габбьядини, также отличился Франческо Капуто.

Единственное утешение – командой Шевченко был забит первый гол в Серии A, это случилось в пятом матче после прихода украинца на тренерский мостик. При счете 0:3 Маттиа Дестро провел гол престижа для «Дженоа».

После 17 матчей красно-синие занимают предпоследнее 19-е место в турнирной таблице, имея в активе всего лишь 10 очков.

Серия A. 17-й тур

Дженоа – Сампдория – 1:3

Голы: Дестро, 78 – Габбьядини, 7, 67, Капуто, 49.

Дженоа: Сиригу, Ванхейсден (Каллон, 85), Кришито, Масьелло (Васкес, 57), Камбьясо, Гильоне, Стураро, Эрнани (Портанова, 73), Бадель, Пандев, Экубан (Дестро, 57).

Сампдория: Аудеро, Ауджелло, Колли, Йосида, Берешиньски (Дрэгушин, 68), Торсби (Шабо, 76), Адриен Силва, Экдаль, Кандрева (Аскильдсен, 90+4), Капуто, Габбьядини (Верре, 68).

Предупреждения: Гильоне 84, Стураро 90 - Торсби 34, Шабо 90.

Судья: Довери.

Турнирная таблица чемпионата Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine