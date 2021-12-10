17-й тур
Дженоа
1 : 3
Сампдория
10.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дженоа на дне. Команда Шевченко проиграла генуэзское дерби Сампдории

Только в пятом матче при Андрее «грифоны» сумели забить первый гол

  • 10.12.2021 23:43
  • 2146 просмотров
  • 20 комментариев
Дженоа на дне. Команда Шевченко проиграла генуэзское дерби Сампдории
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

17-й тур чемпионата Италии начался 10 декабря с генуэзского дерби, которое также называют дерби Маяка или Фонарным дерби.

«Дженоа» под руководством Андрея Шевченко проиграл очередной матч. В этот раз «грифоны» ничего не смогли противопоставить «Сампдории» (1:3). Дубль у победителей оформил Маноло Габбьядини, также отличился Франческо Капуто.

Единственное утешение – командой Шевченко был забит первый гол в Серии A, это случилось в пятом матче после прихода украинца на тренерский мостик. При счете 0:3 Маттиа Дестро провел гол престижа для «Дженоа».

После 17 матчей красно-синие занимают предпоследнее 19-е место в турнирной таблице, имея в активе всего лишь 10 очков.

Серия A. 17-й тур

Дженоа – Сампдория – 1:3

Голы: Дестро, 78 – Габбьядини, 7, 67, Капуто, 49.

Дженоа: Сиригу, Ванхейсден (Каллон, 85), Кришито, Масьелло (Васкес, 57), Камбьясо, Гильоне, Стураро, Эрнани (Портанова, 73), Бадель, Пандев, Экубан (Дестро, 57).

Сампдория: Аудеро, Ауджелло, Колли, Йосида, Берешиньски (Дрэгушин, 68), Торсби (Шабо, 76), Адриен Силва, Экдаль, Кандрева (Аскильдсен, 90+4), Капуто, Габбьядини (Верре, 68). 

Предупреждения: Гильоне 84, Стураро 90 - Торсби 34, Шабо 90.

Судья: Довери.

Турнирная таблица чемпионата Италии

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    elPadrino
    elPadrino, 10.12.2021 23:45
    +6
    а кто-то ожидал чего-то другого?Вопрос в том-когда погонят Шеву,до НГ или после?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 10.12.2021 23:47 (изменен)
    +4
    Я так думаю, что настоящие фанаты Дженоа начнут сбор средств, чтобы увековечить в бронзе эпохальное событие в истории Италии - первый гол команды под руководством Андрюши....
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 10.12.2021 23:59
    +3
    Рома, Удінезе, Мілан, Ювентус, Сампа. Може в п'ятому, а не в четвертому матчі команда Шеви спромоглася забити гол?
    Ссылка
    Юрій Ганусяк
    Юрій Ганусяк, 10.12.2021 23:54
    +3
    правильно казали що дженоа не його рівень
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
    Scofield Lincoln, 10.12.2021 23:49
    +3
    Шева просто на Новый год, хочет новый клуб...
    Ссылка
    Bibenco
    Bibenco, 11.12.2021 00:22
    +1
    На дне, это Горький, а здесь днище.
    Ссылка
    Dell Dnieper
    online
    Dell Dnieper, 10.12.2021 23:51
    +1
    Scofield Lincoln, 10.12.2021 23:49
    Шева просто на Новый год, хочет новый клуб...
    Челсі , щоб втопити їх наглухо
    Ссылка
    katun2
    online
    katun2, 10.12.2021 23:47
    +1
    Жопа карьере тренера(((
    Ссылка
    Bibenco
    Bibenco, 11.12.2021 00:38
    0
    Пока половина чемпионата впереди и ещё не всё потеряно, срочно Малдере в ноги кланяться, и слёзно просить вернуться в штаб.
    Ссылка
    Dell Dnieper
    online
    Dell Dnieper, 11.12.2021 00:23
    0
    Nordenus, 11.12.2021 00:22
    Шева конечно лоханулся, и на что он рассчитывал когда поперся в этот Дженоа...  там команды просто нет
    На деньги
    Ссылка
    Nordenus
    online
    Nordenus, 11.12.2021 00:22
    0
    Шева конечно лоханулся, и на что он рассчитывал когда поперся в этот Дженоа...  там команды просто нет
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 11.12.2021 00:21
    0
    -smart--Forever, 11.12.2021 00:12
    Смотрю уже второй матч Дженоа и только благодаря тому, что там Шева тренером.
    Ну что могу сказать о причинах нахождения команды на дне. Как я уже написал ниже, пока это стадо баранов. Может быть, когда выйдут более матёрые игроки, которые сейчас в лазарете, ситуация изменится. Но пока, как пели Татушки, "ситуация хелп, ситуация sos"
    Сьогодні хоч якийсь прогрес, було таке що жодного удару в ствір воріт. В плані результату нічого не зміниться, Лаціо і Аталанта накидають їм повну торбу.
    Ссылка
    -smart--Forever
    -smart--Forever, 11.12.2021 00:12
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Смотрю уже второй матч Дженоа и только благодаря тому, что там Шева тренером.
    Ну что могу сказать о причинах нахождения команды на дне. Как я уже написал ниже, пока это стадо баранов. Может быть, когда выйдут более матёрые игроки, которые сейчас в лазарете, ситуация изменится. Но пока, как пели Татушки, "ситуация хелп, ситуация sos"
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 11.12.2021 00:12
    0
    Класна в нього статистика: п'ять матчів, одне очко, один забитий, десять пропущених. Два з п'яти матчів були з рівними командами.
    Ссылка
    Dell Dnieper
    online
    Dell Dnieper, 11.12.2021 00:10
    0
    victorpolo, 11.12.2021 00:05
    думаю, многие! и не такие "диванные генералы", как мы с вами! Строить ведь намного сложнее, чем ломать... Уверен, что Шеве дадут время провести сборы зимние, и должны выделить немалые средства для усиления команды - и вот тогда уже выгонят!
    А может и получится по другому!!! не попробуешь - не узнаешь!!!
    Взять Рони, Месси, Лукаку и играть через Куртуа...есть шансы поотскакивать
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    K_Sarioglo@i.ua, 11.12.2021 00:06
    0
    Сдается мне что скоро время Шевы в Дженоа закончится.
    Ссылка
    victorpolo
    victorpolo, 11.12.2021 00:05
    0
    elPadrino, 10.12.2021 23:45
    а кто-то ожидал чего-то другого?Вопрос в том-когда погонят Шеву,до НГ или после?
    думаю, многие! и не такие "диванные генералы", как мы с вами! Строить ведь намного сложнее, чем ломать... Уверен, что Шеве дадут время провести сборы зимние, и должны выделить немалые средства для усиления команды - и вот тогда уже выгонят!
    А может и получится по другому!!! не попробуешь - не узнаешь!!!
    Ссылка
    rasta13
    online
    rasta13, 11.12.2021 00:01
    0
    Не паникуйте вы, вся борьба Дженоа за место в лиге будет с другими командами в низу таблицы. В защиту Шевы могу сказать что ему не повезло с командой, но и Шева знал на что идет. Ну а Сампдория сильный середнячёк в лиге тому нечего звёзд с неба хватать и надеятся что Шева их обыграет.
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    -smart--Forever
    -smart--Forever, 10.12.2021 23:53
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Scofield Lincoln, 10.12.2021 23:49
    Шева просто на Новый год, хочет новый клуб...
    Мальчик хочет в Тамбов
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    -smart--Forever
    -smart--Forever, 10.12.2021 23:46
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    Стадо баранов под предводительством льва всегда победит стадо львов под предводительством барана.
    © Наполеон Бонапарт
    *
    К сожалению в футболе это не работает
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