Дженоа на дне. Команда Шевченко проиграла генуэзское дерби Сампдории

17-й тур чемпионата Италии начался 10 декабря с генуэзского дерби, которое также называют дерби Маяка или Фонарным дерби.
«Дженоа» под руководством Андрея Шевченко проиграл очередной матч. В этот раз «грифоны» ничего не смогли противопоставить «Сампдории» (1:3). Дубль у победителей оформил Маноло Габбьядини, также отличился Франческо Капуто.
Единственное утешение – командой Шевченко был забит первый гол в Серии A, это случилось в пятом матче после прихода украинца на тренерский мостик. При счете 0:3 Маттиа Дестро провел гол престижа для «Дженоа».
После 17 матчей красно-синие занимают предпоследнее 19-е место в турнирной таблице, имея в активе всего лишь 10 очков.
Серия A. 17-й тур
Дженоа – Сампдория – 1:3
Голы: Дестро, 78 – Габбьядини, 7, 67, Капуто, 49.
Дженоа: Сиригу, Ванхейсден (Каллон, 85), Кришито, Масьелло (Васкес, 57), Камбьясо, Гильоне, Стураро, Эрнани (Портанова, 73), Бадель, Пандев, Экубан (Дестро, 57).
Сампдория: Аудеро, Ауджелло, Колли, Йосида, Берешиньски (Дрэгушин, 68), Торсби (Шабо, 76), Адриен Силва, Экдаль, Кандрева (Аскильдсен, 90+4), Капуто, Габбьядини (Верре, 68).
Предупреждения: Гильоне 84, Стураро 90 - Торсби 34, Шабо 90.
Судья: Довери.
Турнирная таблица чемпионата Италии
Источник — Sport.ua
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Ну что могу сказать о причинах нахождения команды на дне. Как я уже написал ниже, пока это стадо баранов. Может быть, когда выйдут более матёрые игроки, которые сейчас в лазарете, ситуация изменится. Но пока, как пели Татушки, "ситуация хелп, ситуация sos"
Ну что могу сказать о причинах нахождения команды на дне. Как я уже написал ниже, пока это стадо баранов. Может быть, когда выйдут более матёрые игроки, которые сейчас в лазарете, ситуация изменится. Но пока, как пели Татушки, "ситуация хелп, ситуация sos"
А может и получится по другому!!! не попробуешь - не узнаешь!!!
А может и получится по другому!!! не попробуешь - не узнаешь!!!
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К сожалению в футболе это не работает
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