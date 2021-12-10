17-й тур чемпионата Италии начинается с генуэзского дерби: «Дженоа» играет против «Сампдории».
Матч состоится 10 декабря, начало в 21:45. Матч можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Дженоа – Сампдория. Шевченко и дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дженоа – Сампдория. Шевченко назвал состав на генуэзское дерби
Дженоа: Сиригу, Ванхейсден, Масьелло, Камбьязо, Кришито, Пандев, Стураро, Эрнани, Бадель, Гильоне, Экубан.
Сампдория: Аудеро, Торсбю, Ауджелло, Есида, Колли, Экдаль, Сильва, Берешиньски, Капуто, Кандрева, Габбьядини.
🔴🔵 Gli undici Grifoni per #GenoaSampdoria pic.twitter.com/dYBIAtYxS7— Genoa CFC (@GenoaCFC) December 10, 2021
📄 | LINE-UP— Sampdoria English (@sampdoria_en) December 10, 2021
He's the 1⃣1⃣ picked by #DAversa for #GenoaSamp.#SerieATIM#FORZADORIA 🔵⚪️🔴⚫️⚪️🔵 pic.twitter.com/lXXRnUEjdh
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Франческо Капуто (Сампдория).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Маноло Габбиадини (Сампдория).
Источник — Sport.ua
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