17-й тур
Дженоа
0 : 2
Сампдория
58’   ТВ-трансляция: 

Дженоа – Сампдория. Шевченко и дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 декабря в 21:45 видеотрансляцию матча 17-го тура Серии A

  • 10.12.2021 21:45
  • 3500 просмотров
  • 25 комментариев
Дженоа – Сампдория. Шевченко и дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

17-й тур чемпионата Италии начинается с генуэзского дерби: «Дженоа» играет против «Сампдории».

Матч состоится 10 декабря, начало в 21:45. Матч можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Дженоа – Сампдория. Шевченко и дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Дженоа – Сампдория. Шевченко назвал состав на генуэзское дерби

Дженоа: Сиригу, Ванхейсден, Масьелло, Камбьязо, Кришито, Пандев, Стураро, Эрнани, Бадель, Гильоне, Экубан.

Сампдория: Аудеро, Торсбю, Ауджелло, Есида, Колли, Экдаль, Сильва, Берешиньски, Капуто, Кандрева, Габбьядини.

События матча
50' ГОЛ ! Мяч забил Франческо Капуто (Сампдория).
7' ГОЛ ! Мяч забил Маноло Габбиадини (Сампдория).

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 10.12.2021 22:21
    +2
    Ну у дженоа нет состава. Одни пенсионеры
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 10.12.2021 22:13 (изменен)
    +2
    25 минут смотрю.Это пока игра уровня УПЛ как по мне
    Суета, много брака и т.д...
    Ссылка
    Artem !
    Artem !, 10.12.2021 23:01
    +1
    Жаль Шеву.
    Ссылка
    joytok
    online
    joytok, 10.12.2021 22:50
    +1
    Сейчас бы ему трёх из СбУ.
    Ссылка
    Serginio
    Serginio, 10.12.2021 22:49
    +1
    А ще якісь чутки про Мілан десь мелькали ...та який Мілан, пане Андрію ...бери команду 1-2 ліги і тренуйся бути тренером ...3 матчі через силу дивлюсь ту гру у виконанні "Дженоа" ....та в нас в 1-й Лізі в 3-4 команд гра набагато конструктивніша, ніж в генуезців
    Ссылка
    OKs100
    online
    OKs100, 10.12.2021 22:48
    +1
    Если зимой клуб не усилится на четверть-треть миллиарда долларов, то у него нету шансов остаться в Серии А.
    Ссылка
    Сергій Ємець
    online
    Сергій Ємець, 10.12.2021 22:46
    +1
    Шевченко як тренер повний нуль.
    Ссылка
    umnuy2
    umnuy2, 10.12.2021 22:43
    +1
    слабо, очень слабо выглядят
    Ссылка
    Dmitriy Svistak
    Dmitriy Svistak, 10.12.2021 22:21
    +1
    Це жах ,які перспективи в Шеви тренера?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 10.12.2021 21:57
    +1
    Суши весла
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 10.12.2021 23:01
    0
    AlexMurzak1, 10.12.2021 22:57
    Сиригу это какой-то ппц, как же он плохо играет уже какой матч подряд..
    Сами могли забить , а в итоге пропустили.
    Ссылка
    AlexMurzak1
    AlexMurzak1, 10.12.2021 22:57
    0
    Сиригу это какой-то ппц, как же он плохо играет уже какой матч подряд..
    Ссылка
    Astra
    Astra, 10.12.2021 22:56
    0
    Или сампдория очень великий клуб против которого очень сложно играть
    Ссылка
    Astra
    Astra, 10.12.2021 22:56
    0
    Все понятно, можно собирать чемоданы
    Ссылка
    WildeKater
    online
    WildeKater, 10.12.2021 22:49
    0
    OKs100, 10.12.2021 22:48
    Если зимой клуб не усилится на четверть-треть миллиарда долларов, то у него нету шансов остаться в Серии А.
    Это не АПЛ для таких бюджетов сохранения прописки.
    Ссылка
    Astra
    Astra, 10.12.2021 22:48
    0
    Ладно кину рубль Шева больше 1 и Нант больше одного. А там посмотрим но сам понимаю что ерунда
    Ссылка
    KirTheKing
    online
    KirTheKing, 10.12.2021 22:47
    0
    ..второй тайм, это время для домашних заготовок от Грифонов.. приключения Андрушки в Италии только начинаются!!
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 10.12.2021 22:25
    0
    Astra, 10.12.2021 22:21
    Да это понятно, но вопрос в том что команды одного уровня но почему тогда дженоа не забивает? Да у меня бубновый интерес но все же до шевы голы были!
    Может и забьют, но случайно или такой как Сампдория с шального навеса или прострела.
    Ссылка
    Astra
    Astra, 10.12.2021 22:21
    0
    avk2307, 10.12.2021 22:13
    25 минут смотрю.Это пока игра уровня УПЛ как по мне
    Суета, много брака и т.д...
    Да это понятно, но вопрос в том что команды одного уровня но почему тогда дженоа не забивает? Да у меня бубновый интерес но все же до шевы голы были!
    Ссылка
    Tristan
    online
    Tristan, 10.12.2021 22:20 (изменен)
    0
    Как думаете,кто забьет первее: Дженоа или Селезнев? И кого уволят первым: Шеву или Леонова?
    Ссылка
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