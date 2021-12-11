ШЕВЧЕНКО: Слова владельцев о моем будущем и трансферах вселяют уверенность

Наставник «Дженоа» – о поражении в генуэзском дерби

  • 11.12.2021 09:30
  • 346 просмотров
  • 1 комментарий
ШЕВЧЕНКО: Слова владельцев о моем будущем и трансферах вселяют уверенность
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение от «Сампдории» (1:3) в матче 17-го тура итальянской Серии А.

«Мы разочарованы. Никто не хочет проигрывать в дерби. Надеялись на хороший матч, но быстро пропустили первый гол. Первый тайм мы провели плохо, во втором отреагировали, но нужно было начинать так играть сразу.

Сегодня мы увидели настоящую реакцию игроков. Мы пытались что-то изменить, и у нас были шансы, но нам нужно просто верить в себя и двигаться дальше. Слова владельцев клуба о моем будущем и трансферном рынке вселяют уверенность, которая должна передаться нашим фанатам. Это важные знаки», - сказал Шевченко.

Источник — Football-Italia

(2 голоса)

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Комментарии
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    vittroy
    vittroy, 11.12.2021 09:33
    0
    знаки, потаємні символи, гадання по зіркам, терття кулі, або лампи.....можна ще на картах кинути твоє майбутнє....
    Як на мене, дивлячись в чашку з молоком, то не довго тобі залишилось бути за кермом цієї команди😂
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