17-й тур
Дженоа
1 : 3
Сампдория
10.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дженоа – Сампдория – 1:3. Шева проиграл дерби. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор 17-го тура чемпионата Италии

  • 11.12.2021 01:18
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Дженоа – Сампдория – 1:3. Шева проиграл дерби. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

В 17-м туре чемпионата Италии 10 декабря состоялось генуэзское дерби.

«Дженоа» под руководством Андрея Шевченко проиграл очередной матч. В этот раз «грифоны» ничего не смогли противопоставить «Сампдории» (1:3). Дубль у победителей оформил Маноло Габбьядини, также отличился Франческо Капуто.

Единственное утешение – командой Шевченко был забит первый гол в Серии A, это случилось в пятом матче после прихода украинца на тренерский мостик. При счете 0:3 Маттиа Дестро провел гол престижа для «Дженоа».

Серия A. 17-й тур

Дженоа – Сампдория – 1:3

Голы: Дестро, 78 – Габбьядини, 7, 67, Капуто, 49.

События матча
78' ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дестро (Дженоа).
67' ГОЛ ! Мяч забил Маноло Габбиадини (Сампдория).
50' ГОЛ ! Мяч забил Франческо Капуто (Сампдория).
7' ГОЛ ! Мяч забил Маноло Габбиадини (Сампдория).

Источник — Sport.ua

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