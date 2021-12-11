Дженоа – Сампдория – 1:3. Шева проиграл дерби. Видео голов и обзор матча

В 17-м туре чемпионата Италии 10 декабря состоялось генуэзское дерби.
«Дженоа» под руководством Андрея Шевченко проиграл очередной матч. В этот раз «грифоны» ничего не смогли противопоставить «Сампдории» (1:3). Дубль у победителей оформил Маноло Габбьядини, также отличился Франческо Капуто.
Единственное утешение – командой Шевченко был забит первый гол в Серии A, это случилось в пятом матче после прихода украинца на тренерский мостик. При счете 0:3 Маттиа Дестро провел гол престижа для «Дженоа».
Серия A. 17-й тур
Дженоа – Сампдория – 1:3
Голы: Дестро, 78 – Габбьядини, 7, 67, Капуто, 49.
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дестро (Дженоа).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Маноло Габбиадини (Сампдория).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Франческо Капуто (Сампдория).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Маноло Габбиадини (Сампдория).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.