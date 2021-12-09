Очередной тур чемпионата Италии начнется с дерби Генуи: «Дженоа» сыграет против «Сампдории». Матч состоится 10 декабря, начало в 21:45.

Дженоа

Андрей Шевченко пришел в «Дженоа» не только в сложный момент для команды, но и под сложный календарь. Тяжело было ждать, что Грифоны в нынешнем состоянии будут набирать очки в матчах с «Ромой», «Миланом» и «Ювентусом». С «Удинезе» удалось сыграть вничью, но проблема в том, что «Дженоа» не забивает. При минувшем тренере команда хотя бы забивала, а вот при Шевченко в четырех матчах голов пока не было.

До конца года «Дженоа» сыграет четыре матча, и если в играх с «Аталантой» и «Лацио» снова сложно рассчитывать на очки, то вот в битвах с «Сампдорией» и «Салернитаной» нужно забивать и побеждать. Особенно в дерби с «Сампдорией». Болельщики тепло приняли украинского наставника, но результат нужен уже сейчас, так как команда с 10 очками крепко зависла в зоне вылета. Начать подъем с матча против принципиального соперника - идеальный вариант.

Шевченко много внимания акцентирует на количестве травмированных, и, похоже, ситуация не слишком улучшилась. Сообщается, что Ровелла, Стураро, Кайседо, Кришито и Дестро играть не смогут. Но тренер перед матчем отметил, что надеется, что хотя бы два футболиста из этого списка успеют восстановиться.

Все это достаточно известные исполнители, и их возвращение должно помочь Шевченко дотянуть до зимней паузы и улучшить положение в таблице.

Сампдория

Еще недавно ситуация «Сампдории» была примерно такой же печальной, как и у «Дженоа», но в четырех последних турах команда выиграла два матча и немного оторвалась от зоны вылета. Сейчас у «Сампдории» 15 пунктов и 15-е место.

Важнейший поединок для обеих команд, и «Самп» подходит к нему с меньшим количеством травмированных. Не сыграют только Дамсгаард и Торрегросса.

10 декабря, пятница