18-й тур
Мариуполь
0 : 3
Днепр-1
10.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Голов могло быть еще больше. Днепр-1 в гостях разгромил Мариуполь

Команда Йовичевича продолжает победный ход

  • 10.12.2021 18:53
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  • 37 комментариев
Голов могло быть еще больше. Днепр-1 в гостях разгромил Мариуполь
© СК Днепр-1

Старт последнему в этом году, 18-му туру Украинской Премьер-лиги, был дан в Мариуполе. В городе близ берегов Азовского моря местный одноименный клуб принимал «Днепр-1». 

На стадион имени В. Бойко вышли команды, которые стремятся исповедовать атакующий футбол. Вот только результаты такой философии у коллективом совсем разные.

«Мариуполь» продолжает вести борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе страны. После 17-ти туров команда Остапа Маркевича занимала последнею строчку в турнирной таблице, имея в активе всего 8 очков. 

Что касается днепрян, то в этом сезоне подопечные Игора Йовичевича демонстрируют просто фантастические результаты. Команда выиграла последние 5 матчей кряду и разместилась на высочайшей для себя, 3-ей позиции в турнирной таблице УПЛ. 

Несмотря на то, что в предматчевых раскладах явным фаворитом встречи были гости, хозяева не стали закрываться у своих ворот и на атаку соперника стали отвечать своими. Первый опасный момент у ворот Кожокару возник на 9-й минуте - Топалов после скидки Мишнева сильно пробил с линии штрафной, но удар пришелся по центру, и кипер днепрян без проблем завладел мячом.

Вскоре Пихаленок неплохо пробил с линии штрафной, но мяч пролетел возле штанги ворот Турбаевского!
А на 35-й минуте гости повели в счете. Кащук сфолил на Дубинчаке в своей штрафной. Арбитр указад на «точку» и Довбик без проблем переиграл Турбаевского – 0:1. 


Второй гол «Днепр-1» мог забивать за минуту до свистка на перерыв. Атаку начал Довбик, который отдал на Пихаленка, а тот в свою очередь продолжил на Назаренко – вот только удар последнего с острого угла пришелся в сетку с внешней стороны ворот хозяев.

Ну а завершальным аккордом первого тайма стала вторая желтая Кащуку – подвел партнеров Алексей, оставив свою команду в меньшинстве на второй тайм. 


Вторая сорокапятиминутка началась в неспешном темпе. «Днепр-1» владел мячом, но опасных моментов не создавал. До 57-й минуты, когда Пихаленок со стандарта навесил на дальнюю штангу, Турбаевский неудачно вышел с ворот и мяч рикошетом попал на ногу Довбику, который с острого угла затолкнул мяч в ворота. Впрочем, радовались гости недолго. VAR показал офсайд у Довбика.

Гости продолжали свои позиционные атаки, хозяева окончательно рассыпались. На 75-й минуте арбитр назначил второй пенальти за фол Мампасси на Гуцуляке. К мячу подошел Пихаленок и счет удвоил – 0:2. 

А уже через три минуты только что вышедший на замену Билл первым же своим касанием завершил прострел Лучкевича – 0:3.

Команда Игора Йовичевича завершает год на 3-м месте и с реальными шансами на «бронзовые» медали в итоговой турнирной таблице УПЛ. Впрочем, расслабляться не стоит, ведь соперники не дремлют, да и с реализацией голевых моментов Довбику и Ко нужно хорошенько паработать.

Команда Остапа Маркевича на зимний перерыв уходит последней, с надеждой на прекрасное новое уже в Новом 2022-м!
 

Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Мариуполь» - «Днепр-1» – 0:3

Довбик (35, пенальти), Пихаленок (76, пенальти), Билл (78)

 Меличенко (30), Кащук (34, 45+1), Стасюк (56), Мампасси (75) – Кравченко (42), Пихаленок (52)

 Кащук (45+1)

Мариуполь: Турбаевский, Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Стасюк, Петерман (Хромей, 69), Мишньов, Очеретько (Микитишин, 83), Кащук, Топалов (Спировский, 69), Холод (Шостак, 52)

Днепр-1: Кожокару, Кравченко (Лучкевич, 57), Сваток (Логинов, 82), Маседу, Дубинчак, Игнатенко, Пихаленок, Джурасек (Ди Франко, 75), Гуцуляк (Ярмолюк, 82), Назаренко (Билл, 75), Довбик

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Стадион: имени В. Бойко

МАРИУПОЛЬ – ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Aleks04
    online
    Aleks04, 10.12.2021 18:57
    +12
    С победой, Днепр! Целых 40 очков за 18 матчей, третье место и отрыв в 5 очков. Уходим на перерыв с отличным настроением. Спасибо команда!
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    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 10.12.2021 18:55
    +11
    Судя по всему, к следующему сезону шахтеру придётся искать себе новый фарм клуб
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    Aleks04
    online
    Aleks04, 10.12.2021 19:01
    +7
    В субботу болеем за Александрию, а в воскресенье за ДК!
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    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 10.12.2021 19:13
    +6
    Scofield Lincoln, 10.12.2021 19:01
    Особо не радуйся, Динамо возможно тоже это предстоит...
    А Динамо к этому привычное, а вот у шахтёра шок будет, если Фарма под бочком не окажется
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    Усіков
    Усіков, 10.12.2021 19:03
    +5
    Бойкінючка (kortizol) у розпачі
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 10.12.2021 19:06
    +4
    Усіков, 10.12.2021 19:03
    Бойкінючка (kortizol) у розпачі
    Так, але він сподівався на перемогу Арендуполя, це дуже смішно
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    Leonid Bubelo
    Leonid Bubelo, 10.12.2021 19:20
    +3
    KSF, 10.12.2021 19:19
    Ага, прикинь. Скоро люди будут думать, что Мариуполь - село.
    Уже так думают ..
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 10.12.2021 19:19
    +3
    FunnyCat_____, 10.12.2021 19:13
    Ну покупают же судей на свои матчи и на матчи Динамо, будут ещё и на матчи Мариуполя покупать
    Кстати, 2 гола Днепра судья отменил сегодня (1 потенциальный и 1 чистый), хотя КК и 2 пеналя поставил. Мог бы и 1 КК показать Мампасси за поднятую ногу
    Ссылка
    KSF
    KSF, 10.12.2021 19:19
    +3
    Leonid Bubelo, 10.12.2021 19:14
    Недоклуб своим существованием превращает и город в село ..
    Ага, прикинь. Скоро люди будут думать, что Мариуполь - село.
    Ссылка
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 10.12.2021 19:13 (изменен)
    +3
    Віталій Ткачук, 10.12.2021 19:07
    Замінусували тебе боти. Значить ФК шахрай не буде шукати новий фарм, будуть намагатися всіма правдами і неправдами залишити будку в УПЛ.
    Ну покупают же судей на свои матчи и на матчи Динамо, будут ещё и на матчи Мариуполя покупать
    Ссылка
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 10.12.2021 19:05
    +3
    Остапчик похоронить фарм ШД... Красава !
    Ссылка
    winner2012
    winner2012, 10.12.2021 19:36
    +2
    Хочу чтобы вылетели Маниуполь и Минай… самые тухлые команды) в следующем году зайдут Металлист и Кривбас и уде поинтересней будет. Главное постепенно избавится от всякого шлака и поднять уровень чемпионата. Вот бы ещё Днепр усилился, а не распродался. Надеюсь Павелко не придумает ничего, чтобы Мариуполь оставить и типа увеличить до 18 команд в чемпионате ))) Хотя Шахтер может в межсезонье подсыпать более качественных игроков и Мариуполь может остаться)
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 10.12.2021 19:30
    +2
    FunnyCat_____, 10.12.2021 19:26
    Ну у нас судейки часто, когда видят что помочь уже никак не смогут - начинают судить по правилам
    У Мариуполя совсем дела плохи, поставили в руководство Сырну и понеслись неудачи. Вроде и молодая команда, атакующая, но неприятно смотреть на фарм. Основные претенденты на вылет с Минаем, думаю ЧО выстоит, там хотя-бы перспектива есть из-за новых владельцев.
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 10.12.2021 19:20
    +2
    katun2, 10.12.2021 19:19
    надеюсь Динамо подпишет Довбыка
    Ну ты главное надейся, и все будет!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 10.12.2021 19:08
    +2
    Довбик розриває! Молодець!
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    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 10.12.2021 19:46
    +1
    Kak Tak, 10.12.2021 19:40
    Фк Говерла(Закарпатье ) фарм .Как так ?
    Тимофечюка, на каком месте сейчас Говерла ?
    Зачем ты на одной ветке с двух аккаунтов сидишь ?
    Ссылка
    alex13
    alex13, 10.12.2021 19:38
    +1
    -smart--Forever, 10.12.2021 19:03
    Ещё только первый круг, а дырявые уже хоронят наш фарм
    Как там говорил Жиглов:
    "Ничего, ничего, ничего! Мы ещё покувыркаемся!"
    Ну, это говорил не ЖИглов, а ЖЕглов!
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 10.12.2021 19:30
    +1
    -smart--Forever, 10.12.2021 19:29
    Рэшфорда в Днепруху
    Ссылка
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 10.12.2021 19:26
    +1
    Aleks04, 10.12.2021 19:19
    Кстати, 2 гола Днепра судья отменил сегодня (1 потенциальный и 1 чистый), хотя КК и 2 пеналя поставил. Мог бы и 1 КК показать Мампасси за поднятую ногу
    Ну у нас судейки часто, когда видят что помочь уже никак не смогут - начинают судить по правилам
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 10.12.2021 19:55
    0
    Хуакин Гусман Лоэра, 10.12.2021 19:25
    Пейшото в Шахтёр
    Довбика в Металлист
    Може вже досить всяких Пейшото? Шахта вже з соломонами і педріньями зганьбилася. Може вже пора змінювати вектор? Ну або тренера? Перед початком сезону всі, хто хоч якесь має відношення до Шахтаря ( функціонери, кишенькові експерти, боти ) в один голос верещали, що ми посилили склад, підписали супертренера, всіх порвемо, ЛЧ наша. Що в результаті?
    Ссылка
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