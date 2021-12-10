Голов могло быть еще больше. Днепр-1 в гостях разгромил Мариуполь

Старт последнему в этом году, 18-му туру Украинской Премьер-лиги, был дан в Мариуполе. В городе близ берегов Азовского моря местный одноименный клуб принимал «Днепр-1».

На стадион имени В. Бойко вышли команды, которые стремятся исповедовать атакующий футбол. Вот только результаты такой философии у коллективом совсем разные.

«Мариуполь» продолжает вести борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе страны. После 17-ти туров команда Остапа Маркевича занимала последнею строчку в турнирной таблице, имея в активе всего 8 очков.

Что касается днепрян, то в этом сезоне подопечные Игора Йовичевича демонстрируют просто фантастические результаты. Команда выиграла последние 5 матчей кряду и разместилась на высочайшей для себя, 3-ей позиции в турнирной таблице УПЛ.

Несмотря на то, что в предматчевых раскладах явным фаворитом встречи были гости, хозяева не стали закрываться у своих ворот и на атаку соперника стали отвечать своими. Первый опасный момент у ворот Кожокару возник на 9-й минуте - Топалов после скидки Мишнева сильно пробил с линии штрафной, но удар пришелся по центру, и кипер днепрян без проблем завладел мячом.

Вскоре Пихаленок неплохо пробил с линии штрафной, но мяч пролетел возле штанги ворот Турбаевского!

А на 35-й минуте гости повели в счете. Кащук сфолил на Дубинчаке в своей штрафной. Арбитр указад на «точку» и Довбик без проблем переиграл Турбаевского – 0:1.





Второй гол «Днепр-1» мог забивать за минуту до свистка на перерыв. Атаку начал Довбик, который отдал на Пихаленка, а тот в свою очередь продолжил на Назаренко – вот только удар последнего с острого угла пришелся в сетку с внешней стороны ворот хозяев.

Ну а завершальным аккордом первого тайма стала вторая желтая Кащуку – подвел партнеров Алексей, оставив свою команду в меньшинстве на второй тайм.





Вторая сорокапятиминутка началась в неспешном темпе. «Днепр-1» владел мячом, но опасных моментов не создавал. До 57-й минуты, когда Пихаленок со стандарта навесил на дальнюю штангу, Турбаевский неудачно вышел с ворот и мяч рикошетом попал на ногу Довбику, который с острого угла затолкнул мяч в ворота. Впрочем, радовались гости недолго. VAR показал офсайд у Довбика.

Гости продолжали свои позиционные атаки, хозяева окончательно рассыпались. На 75-й минуте арбитр назначил второй пенальти за фол Мампасси на Гуцуляке. К мячу подошел Пихаленок и счет удвоил – 0:2.

А уже через три минуты только что вышедший на замену Билл первым же своим касанием завершил прострел Лучкевича – 0:3.

Команда Игора Йовичевича завершает год на 3-м месте и с реальными шансами на «бронзовые» медали в итоговой турнирной таблице УПЛ. Впрочем, расслабляться не стоит, ведь соперники не дремлют, да и с реализацией голевых моментов Довбику и Ко нужно хорошенько паработать.

Команда Остапа Маркевича на зимний перерыв уходит последней, с надеждой на прекрасное новое уже в Новом 2022-м!



Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Мариуполь» - «Днепр-1» – 0:3

Довбик (35, пенальти), Пихаленок (76, пенальти), Билл (78)

Меличенко (30), Кащук (34, 45+1), Стасюк (56), Мампасси (75) – Кравченко (42), Пихаленок (52)

Кащук (45+1)

Мариуполь: Турбаевский, Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Стасюк, Петерман (Хромей, 69), Мишньов, Очеретько (Микитишин, 83), Кащук, Топалов (Спировский, 69), Холод (Шостак, 52)

Днепр-1: Кожокару, Кравченко (Лучкевич, 57), Сваток (Логинов, 82), Маседу, Дубинчак, Игнатенко, Пихаленок, Джурасек (Ди Франко, 75), Гуцуляк (Ярмолюк, 82), Назаренко (Билл, 75), Довбик

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Стадион: имени В. Бойко

МАРИУПОЛЬ – ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА