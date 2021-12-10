10 декабря в 17:00 состоялся матч 18-го тура УПЛ, в котором играли «Мариуполь» и «Днепр-1».
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Мариуполь – Днепр-1 – 0:3. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Довбик, 35 мин (пен).
Удаление, Кащук (Мариуполь), 45+1 мин.
ГОЛ! 0:2. Пихаленок, 75 мин (пен)
ГОЛ! 0:3. Билл, 78 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Билл (Днепр-1).
|75'
|ГОЛ ! С пенальти забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
|45'
|Олексий Кашчук (Мариуполь) получает красную карточку.
|35'
|ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Днепр-1).
Источник — Sport.ua
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