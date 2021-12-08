18-й тур
Мариуполь
0 : 0
Днепр-1
10.12.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Мариуполь – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Когда цель одна, но разные задачи

  • 08.12.2021 17:30
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Мариуполь – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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В пятницу, 10 ноября, состоится матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Мариуполь» будет принимать «Днепр-1». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Мариуполь

Азовцам как никому нужны очки в этом чемпионате. Команда Остапа Маркевича крепко оккупировала последнюю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе лишь восемь набранных очков. Едва ли не катастрофическая ситуация вынуждает «Мариуполь» брать очки даже в поединке с «Днепр-1», одним из лидеров нынешнего первенства. 

Впрочем, несмотря, на громадную пропасть в турнирной таблице и разницу в результатах, шансы у хозяев все-равно есть. Ведь игру молодые подопечные Маркевича-младшего демонстрируют достаточно интересную, а в минувшем туре против «Десны» даже сумели вывезти ничью из Чернигова! Матч прошел на замерзшем поле, но игра выдалась очень горячей - 3:3, хет-триком у гостей отметился Кащук, причем свой последний и спасительный для команды гол он провел уже в компенсированное время, на 91-й минуте. 

Днепр-1

Совсем с другим настроением к матчу подходят днепряне. Команда Игора Йовичевича на всех порах мчится в еврокубки и нынче демонстрирует, пожалуй, свою лучшую игру за историю клуба. «Сине-голубые» расположились на третьей позиции в чемпионате, на два пункта опережая луганскую «Зарю». 

В семнадцатом туре Украинской Премьер-лиги Йовичевич и Ко в Одессе «принимали» «Черноморец» (в первом круге в Днепре номинальными хозяевами были одесситы). Номинальные хозяева поля сразу взяли мяч под контроль и раз за разом начали тревожить владения вратаря соперников. В итоге самую нелюбимую процедуру для любого вратаря Кучеруку пришлось проделывать трижды - голами отличились Пихаленок, Игнатенко и Довбик, который укрепил свои позиции в бомбардирской гонке. Теперь у него 13 результативных ударов и он на два гола опережает динамовца Виктора Циганкова. 

Что и говорить, команда Игора Йовичевича находится просто в отличном тонусе, и поклонники днепрян наверняка сожалеют, что чемпионат вскоре уйдет на зимнюю паузу. Сейчас, как никогда, днепряне имеют реальные шансы на борьбу за «бронзовые» медали и на возможность стать представителем страны в еврокубках. 

Ориентировочные составы

«Мариуполь»: Турбаевский, Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Стасюк, Петерман, Мишнев, Очеретько, Топалов, Кащук, Холод.

«Днепр-1»: Кожокару, Кравченко, Сваток, Логинов, Дубинчак, Игнатенко, Гуцуляк, Пихаленок, Джурасек, Назаренко, Довбик.

Прогноз на протистояние

И «Мариуполю» и «Днепру-1» нужна победа. Первым, чтобы оторваться от последнего места, вторым - укрепиться на третьей позиции чемпионата. С трудом вериться, что подопечным Игора Йовичевича не удастся увезти из берегов Азовского моря три очка. 

10 декабря, пятница

«Мариуполь» – «Днепр-1»
Мариуполь. Стадион им. В. Бойко. 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
МАРИУПОЛЬ-ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:4
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Источник — Sport.ua

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