18-й тур
Мариуполь
0 : 0
Днепр-1
10.12.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Мариуполь – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 09.12.2021 16:47
  • 190 просмотров
  • 0 комментариев
Мариуполь – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
© Днепр-1

В пятницу, 10-го декабря, состоится матч 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Мариуполь» примет «Днепр-1». Встреча пройдет в Мариуполе на стадионе имени В. Бойко и начнется в 17:00.

«Мариуполь» продолжает вести борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе страны. После 17 туров команда Остапа Маркевича занимает последнею строчку в турнирной таблице, имея в активе всего 8 очков. В предыдущем туре азовцы продемонстрировали характер и вырвали ничью в матче с «Десной» уже в компенсированное время, сыграв боевые 3:3.

В свою очередь «Днепр-1» в последних матчах показывает просто фантастические результаты. Команда Игора Йовичевича выиграла уже 5 матчей кряду и на данный момент замыкает топ-3 команд УПЛ. Последний раз команда не набирала очков еще в 12-м туре, когда уступила «Динамо» 0:2. Напомним, в первом круге чемпионата «Днепр-1» выиграл у «Мариуполя» со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Мариуполь» – «Днепр-1». 

Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности