В пятницу, 10-го декабря, состоится матч 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Мариуполь» примет «Днепр-1». Встреча пройдет в Мариуполе на стадионе имени В. Бойко и начнется в 17:00.

«Мариуполь» продолжает вести борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе страны. После 17 туров команда Остапа Маркевича занимает последнею строчку в турнирной таблице, имея в активе всего 8 очков. В предыдущем туре азовцы продемонстрировали характер и вырвали ничью в матче с «Десной» уже в компенсированное время, сыграв боевые 3:3.

В свою очередь «Днепр-1» в последних матчах показывает просто фантастические результаты. Команда Игора Йовичевича выиграла уже 5 матчей кряду и на данный момент замыкает топ-3 команд УПЛ. Последний раз команда не набирала очков еще в 12-м туре, когда уступила «Динамо» 0:2. Напомним, в первом круге чемпионата «Днепр-1» выиграл у «Мариуполя» со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Мариуполь» – «Днепр-1».