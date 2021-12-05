Горячий футбол на замерзшем поле. Десна и Мариуполь сыграли в боевую ничью

Воскресная программа 17-го тура украинской Премьер-лиги завершилась поединком в Чернигове, где местная «Десна» на замерзшем поле стадиона имени Юрия Гагарина принимала «Мариуполь».

Для команды Остапа Маркевича это был буквально матч жизни, ведь чемпионат уже перешагнул экватор, а азовцы прочно забуксовали на дне турнирной таблицы, и идти на зимнюю паузу в подобной патовой ситуации очень опасно. Гостям крайне нужно было набирать очки, а желательно одерживать победу.

И началась встреча для «Мариуполя» очень неплохо. В середине первого тайма Алексей Кащук открыл счет, отличившись после передачи от Александра Драмбаева. А в дебюте второй половины игры Кащук оформил дубль, реализовав пенальти. После этого казалось, что три очка у подопечных Маркевича уже в кармане.

Вероятно, так подумали и футболисты в синих футболках, за что быстро поплатились. Сначала быстро вернул в игру «северян» гол Левана Арвеладзе, который в центре штрафной сильнейшим ударом в одно касание прошил ворота Никиты Турбаевского.

А незадолго после этого был восстановлен статус-кво: Владлен Юрченко блестящим ударом из-за пределов штрафной поразил ворота соперника.

На этом «Десна» не остановилась и еще несколько раз была близка к тому, чтобы впервые повести в счете. На 75 минуте рефери Виктор Копиевский второй раз во встрече указал на точку, но в этот раз у противоположных ворот.

К точке подошел Филипп Будковский и не воспользовался своим шансом, попав в штангу. А за 10 минут до конца поединка Викентий Волошин, вышедший на замену, стал джокером, оформив казалось бы победный мяч. Очень своевременно Александр Рябоконь выпустил арендованного динамовца на поле.

И все же «Мариуполь» вырвал ничью. В компенсированное время Алексей Кащук сделал первый в карьере хет-трик и принес своей команде очень важное очко, которое не помогло азовцам покинуть последнюю строчку турнирной таблицы, однако отставание от «Миная» и «Ингульца» сократилось до двух баллов.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур.

«Десна» – «Мариуполь» – 3:3

Арвеладзе (51), Юрченко (57), В.Волошин (80) – Кащук (29; 49, пенальти; 91)

На 75-й минуте Будковский не реализовал пенальти (штанга)

Калитвинцев (45), Домбровский (45+1) – Мишнев (16), Чех (37)

«Десна»: Литовка, Завийский, Селин, Сафронов, Болбат, Домбровский, Арвеладзе (В.Волошин, 78), Калитвинцев, Безбородько (Шевцов, 78), Будковский (Дегтярев, 92), Юрченко.

«Мариуполь»: Турбаевский, Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Стасюк, Чех (Петерман, 68), Мишнев (Спировский, 92), Очеретько, Топалов (Хромей, 76), Кащук, Холод.

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Стадион имени Юрия Гагарина (Чернигов)

ДЕСНА - МАРИУПОЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА