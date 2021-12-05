17-й тур
Десна
3 : 3
Мариуполь
05.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Горячий футбол на замерзшем поле. Десна и Мариуполь сыграли в боевую ничью

Азовцы спаслись от поражения в компенсированное время

  • 05.12.2021 21:26
  • 1472 просмотра
  • 9 комментариев
Горячий футбол на замерзшем поле. Десна и Мариуполь сыграли в боевую ничью
© УПЛ

Воскресная программа 17-го тура украинской Премьер-лиги завершилась поединком в Чернигове, где местная «Десна» на замерзшем поле стадиона имени Юрия Гагарина принимала «Мариуполь».

Для команды Остапа Маркевича это был буквально матч жизни, ведь чемпионат уже перешагнул экватор, а азовцы прочно забуксовали на дне турнирной таблицы, и идти на зимнюю паузу в подобной патовой ситуации очень опасно. Гостям крайне нужно было набирать очки, а желательно одерживать победу.

И началась встреча для «Мариуполя» очень неплохо. В середине первого тайма Алексей Кащук открыл счет, отличившись после передачи от Александра Драмбаева. А в дебюте второй половины игры Кащук оформил дубль, реализовав пенальти. После этого казалось, что три очка у подопечных Маркевича уже в кармане.

Вероятно, так подумали и футболисты в синих футболках, за что быстро поплатились. Сначала быстро вернул в игру «северян» гол Левана Арвеладзе, который в центре штрафной сильнейшим ударом в одно касание прошил ворота Никиты Турбаевского.

А незадолго после этого был восстановлен статус-кво: Владлен Юрченко блестящим ударом из-за пределов штрафной поразил ворота соперника.

На этом «Десна» не остановилась и еще несколько раз была близка к тому, чтобы впервые повести в счете. На 75 минуте рефери Виктор Копиевский второй раз во встрече указал на точку, но в этот раз у противоположных ворот.

К точке подошел Филипп Будковский и не воспользовался своим шансом, попав в штангу. А за 10 минут до конца поединка Викентий Волошин, вышедший на замену, стал джокером, оформив казалось бы победный мяч. Очень своевременно Александр Рябоконь выпустил арендованного динамовца на поле.

И все же «Мариуполь» вырвал ничью. В компенсированное время Алексей Кащук сделал первый в карьере хет-трик и принес своей команде очень важное очко, которое не помогло азовцам покинуть последнюю строчку турнирной таблицы, однако отставание от «Миная» и «Ингульца» сократилось до двух баллов.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур.

«Десна» – «Мариуполь» – 3:3

Арвеладзе (51), Юрченко (57), В.Волошин (80) – Кащук (29; 49, пенальти; 91)

На 75-й минуте Будковский не реализовал пенальти (штанга)

Калитвинцев (45), Домбровский (45+1) – Мишнев (16), Чех (37)

«Десна»: Литовка, Завийский, Селин, Сафронов, Болбат, Домбровский, Арвеладзе (В.Волошин, 78), Калитвинцев, Безбородько (Шевцов, 78), Будковский (Дегтярев, 92), Юрченко.

«Мариуполь»: Турбаевский, Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Стасюк, Чех (Петерман, 68), Мишнев (Спировский, 92), Очеретько, Топалов (Хромей, 76), Кащук, Холод.

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Стадион имени Юрия Гагарина (Чернигов)

ДЕСНА - МАРИУПОЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Алексей Кащук (Мариуполь).
80' ГОЛ ! Мяч забил Викентий Волошин (Десна).
57' ГОЛ ! Мяч забил Владлен Юрченко (Десна).
51' ГОЛ ! Мяч забил Леван Арвеладзе (Десна).
49' ГОЛ ! С пенальти забил Алексей Кащук (Мариуполь).
29' ГОЛ ! Мяч забил Алексей Кащук (Мариуполь).

Денис Шаховец, Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Умник
    Умник, 05.12.2021 21:44
    +3
    Смотрел получил удовольствие.
    А Вацко когда говорил вот это футбол, меня тошнило .
    Потому что через 20 минут этот же человек скажет что Упл гавно.
    Двойные стандарты.
    Тьфу.
    Ссылка
    Aleks04
    Aleks04, 05.12.2021 21:35
    +2
    kortizol228, 05.12.2021 21:30
    молодцы марики ждём победу в след. туре
    Кротофарм умеет играть в футбол, не закрываются. Поэтому для Днепра не составит труда уверенно победить в следующем туре
    Ссылка
    Саша Заливадний
    Саша Заливадний, 05.12.2021 22:04
    0
    --smart--Forever, 05.12.2021 21:29
    Интересно, а будет кто-нибудь ныть по поводу замёрзшего поля, как Цыганков из 100личного шапито??
    Ноют вообщето кротодевки когда отказывались играть против фк Полтава.....
    Ссылка
    Jaime_Lannister
    Jaime_Lannister, 05.12.2021 21:43
    0
    Ставив на 3:2. Майже вгадав )
    Ссылка
    Cryos
    Cryos, 05.12.2021 21:35
    0
    Да не, не радуйтесь, господа руские, Павелко не вытянет фарм. Обьективно команда ниочем, уж лучше Кривбасс какой-нибудь.
    Ссылка
    --smart--Forever
    --smart--Forever, 05.12.2021 22:12
    -2
    Саша Заливадний, 05.12.2021 22:04
    Ноют вообщето кротодевки когда отказывались играть против фк Полтава.....
    Кло*н, ты вообще за какой сезон базаришь?? Вспомни ещё, что было при царе Горохе
    Ссылка
    kortizol228
    kortizol228, 05.12.2021 21:45
    -4
    Cryos, 05.12.2021 21:35
    Да не, не радуйтесь, господа руские, Павелко не вытянет фарм. Обьективно команда ниочем, уж лучше Кривбасс какой-нибудь.
    кривбасс это проект зеленского, он будет существовать пока зеля президент, то есть недолго. а марики это проект ахметова, ты в кого больше веришь, ахметова или зеленского)))
    Ссылка
    kortizol228
    kortizol228, 05.12.2021 21:30
    -6
    молодцы марики ждём победу в след. туре
    Ссылка
    --smart--Forever
    --smart--Forever, 05.12.2021 21:29
    -7
    Интересно, а будет кто-нибудь ныть по поводу замёрзшего поля, как Цыганков из 100личного шапито??
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности