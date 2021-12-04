В воскресенье, 5-го декабря, состоится поединок семнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся черниговская «Десна» и «Мариуполь». Матч пройдет на стадионе имени Юрия Гагарина и начнется в 19:30.

Команда Остапа Маркевича обосновалась на последнем месте турнирной таблицы и ведет борьбу за сохранение прописки в элитном украинском дивизионе. В прошлом туре азовцы на своем поле с минимальным счетом проиграли «Львову». «Десна» к очередному туру национального первенства подошла на шестой позиции. Неделю назад черниговчане в Одессе обыграли «Черноморец» со счетом 1:0. В очных противостояниях «северяне» имеют небольшое преимущество. «Десна» девять раз обыгрывала «Мариуполь», в семи матчах сильнее были азовцы, а еще одна встреча завершилась вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Десна» – «Мариуполь».