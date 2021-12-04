В воскресенье, 5 декабря, состоится матч 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть черниговская «Десна» и «Мариуполь». Игра состоится в Чернигове на поле городского стадиона им. Ю. Гагарина, начало – в 19:30.

«Десна»

Черниговская команда перед началом 17 го тура занимает шестое место в турнирной таблице. До еврокубковой зоны расстояние хоть и солидное (7 очков), но не выглядит таким, что нельзя отыграть. Правда, такие расклады являются только теоретическими. Подопечные Рябоконя хоть и остаются крепким орешком, но не производят впечатления команды, которая сможет обойти «Ворсклу», «Днепр-1» или «Зарю». Причиной тому несколько факторов.

Во-первых, сейчас у команды проблемы с защитой. В прошлом туре Александр Рябоконь был вынужден использовать в качестве фланговых защитников Болбата (причем на левом фланге) и Завийского, хотя на скамейке оставались номинальные фланговые игроки защиты. А прежде довольно часто можно было увидеть на месте левого бека Егора Картушова. Выводы, кажется, очевидны – имеющиеся игроки этих позиций не смогут помочь в решении текущих проблем, поэтому приходится затыкать дыры универсальными бойцами. Хорошо, что отбыл дисквалификацию Евгений Селин и сможет помочь своим партнерам в матче с «Мариуполем».

А во-вторых, не раз и не два приходилось слышать о финансовых проблемах «Десны» и невыплате зарплат. Эта информация периодически опровергается, но, как известно, дыма без огня не бывает.

В вышеупомянутом предыдущем туре «Десна» играла с «Черноморцем» и одержала победу со счетом 1:0 (гол забил Тотовицкий), хотя можно сказать, что тогда черниговцам повезло – одесситы явно не наиграли на поражение.

«Мариуполь»

Проблемы «Десны», по сравнению с мариупольскими, кажутся совсем детскими. Приазовская команда крепко оккупировала последнюю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе только семь набранных очков. Игру мариупольцы показывают, в принципе, неплохую, но с результатами все очень плачевно. Дважды за чемпионат команда имела серии по шесть проигранных матчей подряд, а на данный момент такая серия составляет «только» две игры и имеет все предпосылки, чтобы продолжиться.

В 16 туре подопечные Маркевича дома принимали ФК «Львов». И проиграли, пропустив после стандарта. Игра получилась достаточно содержательной, можно сказать, что мяч держался в ногах мариупольцев лучше, причем они даже забили, но арбитр не засчитал гол, вызвав волну претензий от Остапа Маркевича.

Статистика встреч

Во всех турнирах команды сыграли 17 матчей. Семь раз побеждал «Мариуполь», девять – «Десна», еще один матч закончился вничью, разница забитых и пропущенных – 31-24 в пользу черниговцев. В УПЛ преимущество «сиверян» еще более ощутимо – +6=0-1, разница мячей – 19:6.

Ориентировочные составы

«Десна»: Литовка, Завийский, Сафронов, Цымбалюк, Селин, Болбат, Домбровский, Калитвинцев, Арвеладзе, Тотовицкий, Безбородько.

«Мариуполь»: Турбаевский, Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Стасюк, Чех, Мишнев, Шостак, Топалов, Кащук, Вьюнник.

Прогноз на протистояние

Обе команды делят шестое-седьмое место в турнирной таблице по количеству забитых голов – по восемнадцать. Рискнем спрогрнозировать, что забитых мячей в матче будет много, но, как и в матче первого круга (2:1 в пользу черниговцев), победит «Десна».

5 декабря, воскресенье