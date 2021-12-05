17-й тур
Десна
3 : 3
Мариуполь
05.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Десна – Мариуполь – 3:3. Голевая феерия в Чернигове. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 17-го тура УПЛ

  • 05.12.2021 22:06
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Десна – Мариуполь – 3:3. Голевая феерия в Чернигове. Видео голов и обзор
© ФК Десна Чернигов

5 декабря в 19:30 состоялся матч 17-го тура УПЛ, в котором голевую феерию устроили «Десна» и «Мариуполь» (3:3).

Десна – Мариуполь – 3:3. Голевая феерия в Чернигове. Видео голов и обзор

ГОЛ! 0:1. Кащук, 29 мин.

ГОЛ! 0:2. Кащук, 48 мин (пен).

ГОЛ! 1:2. Арвеладзе, 51 мин.

ГОЛ! 2:2. Юрченко, 57 мин.

Незабитый пенальти, Будковский, 75 (пен).

ГОЛ! 3:2. Викентий Волошин, 80 мин.

ГОЛ! 3:3. Кащук, 90+1 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Алексей Кащук (Мариуполь).
80' ГОЛ ! Мяч забил Викентий Волошин (Десна).
57' ГОЛ ! Мяч забил Владлен Юрченко (Десна).
51' ГОЛ ! Мяч забил Леван Арвеладзе (Десна).
49' ГОЛ ! С пенальти забил Алексей Кащук (Мариуполь).
29' ГОЛ ! Мяч забил Алексей Кащук (Мариуполь).

Источник — Sport.ua

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