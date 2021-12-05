5 декабря в 19:30 состоялся матч 17-го тура УПЛ, в котором голевую феерию устроили «Десна» и «Мариуполь» (3:3).
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Десна – Мариуполь – 3:3. Голевая феерия в Чернигове. Видео голов и обзор
ГОЛ! 0:1. Кащук, 29 мин.
ГОЛ! 0:2. Кащук, 48 мин (пен).
ГОЛ! 1:2. Арвеладзе, 51 мин.
ГОЛ! 2:2. Юрченко, 57 мин.
Незабитый пенальти, Будковский, 75 (пен).
ГОЛ! 3:2. Викентий Волошин, 80 мин.
ГОЛ! 3:3. Кащук, 90+1 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Кащук (Мариуполь).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Викентий Волошин (Десна).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Владлен Юрченко (Десна).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Леван Арвеладзе (Десна).
|49'
|ГОЛ ! С пенальти забил Алексей Кащук (Мариуполь).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Кащук (Мариуполь).
Источник — Sport.ua
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