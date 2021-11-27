16-й тур
Черноморец
0 : 1
Десна
27.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Молодость уступила опыту. Черноморец в Одессе проиграл Десне

Подопечные Мороза не смогли взять реванш за поражение в первом круге

  • 27.11.2021 18:54
  • 1142 просмотра
  • 5 комментариев
Молодость уступила опыту. Черноморец в Одессе проиграл Десне
© УПЛ

В первом круге «Десна» уверенно разгромила молодую одесскую команду, которая проводила после возвращения из Первой лиги первый матч в УПЛ. Ожидалось, что уже набравшиеся опыта одесситы смогут, как минимум, дать бой опытным черниговцам. Победа «Черноморца» тоже не выглядела чем-то фантастическим, ведь в распоряжении Юрия Мороза были, в отличие от матча с «Динамо», все сильнейшие.

А Александр Рябоконь после поражения от «Колоса» несколько изменил состав, в частности, в линии атаки появились Будкивский, Шевцов и Волошин. Также стоит отметить присутствие в основе Андрея Тотовицкого, с которым и без которого «Десна» – совсем разные команды.

Фото - УПЛ

Хозяева очень активно начали игру. Защиту своими рывками начал терроризировать Авагимян. Игрок одесской команды не стеснялся идти на нескольких соперников. А также бить – буквально за две минуты Артур умудрился ударить трижды, причем довольно опасно каждый раз. Вообще, в эти минуты он являлся наиболее заметной фигурой на поле.

У гостей стоит отметить интересную тактику розыгрышей угловых. Владислав Калитвинцев бил по воротам прямым ударом несколько раз подряд. Голкипер, хоть и уже был готов к такому развитию событий, каждый раз с большим трудом отводил угрозу от своих ворот.

Также стоит похвалить Викентия Волошина. Один из немногих молодых игроков в составе «сиверян» активно бегал на правом фланге, раздавая передачи партнерам. До ударов, правда, дело не доходило.

Фото - УПЛ

Игра шла достаточно живо. Ванат вышел один на один вратарем «Десны», но арбитр свистнул оффсайд. Как показал повтор, лайнсмен ошибся. Возможно, именно этот эпизод разозлил Владислава, но камеры начала постоянно улавливать, как он эмоционально ставит партнерам претензии, причем на фоне своей далеко неидеальной игры.

А «Десна» забила. Причем не без помощи соперника – после углового мяч должен был забирать Кучерук, но Биловар подрезал головой на дальнюю штангу. Там Кадири безответственно оставил одного Тотовицкого, удар у того получился не очень, но с метра в пустые ворота не попасть довольно сложно.

До перерыва хозяева имели как минимум два стопроцентных момента, чтобы забить. Сперва Путря выполнил справа идеальный навес на ногу Авагимяну, тот бил метров с восьми – левая штанга спасла «Десну». И почти сразу Ванат выскочил на Кучерука, после борьбы мяч отскочил на линию штрафной. Смирный бил в пустые ворота, но сделал это очень плохо, позволив Цимбалюку спасти свою команду.

После перерыва игра несколько изменилась. Черниговцы выровняли ритмы и начали создавать свои моменты. В частности, Тотовицкий мог сравнивать счет, но, выйдя под углом на свидание с вратарем, решил вместо удара сделать пас. Момент напомнил аналогичный с участием Николая Шапаренко в матче с «Баварией», результат получился таким же.

Следует вообще отметить, что Тотовицкий произвел неоднозначное впечатление. Традиционные эффектные приемы мяча чередовались с несвойственными Андрею грубыми ошибками при простых передачах.

У «Черноморца» антигероем второго тайма, а возможно и всей игры, стал Ванат. Партнеры делали на него множество прострелов на линию вратарской, но Владислав постоянно не успевал и всем видом почему-то показывал после этого свое недовольство. С такими нервами далеко во взрослом футболе не уйдешь.

Под конец игры юные «моряки» откровенно устали, а черниговцы довели матч до победы. Она могла бы быть не минимальной, но красивая подсечка Безбородько оказалась бесполезной – перед этим Денис забежал в офсайд. Финальный свисток арбитра зафиксировал не совсем логичные 0:1 - «Черноморец» заслужил минимум ничью.

В следующем туре одесситы поедут в Днепр, а «Десна» дома будет принимать «Мариуполь».

Украинская Премьер-лига. 16 тур.

«Черноморец» - «Десна» - 0:1.

 Тотовицкий, 28.

 Ванат, 40, Вачиберадзе, 48, Вантух, 59, Дубко, 86, Исаенко, 90+2 - Болбат, 32.

«Черноморец»: Кучерук - Путря, Кадири (Дубко, 68), Биловар, Вантух (Д. Кузык, 68) - Михайленко (Тлумак, 81), Вачиберадзе (С. Кравченко, 81) - Цитаишвили, Смирный, Авагимян - Ванат (Исаенко, 76).

«Десна»: Литовка, Завийский, Сафронов, Цымбалюк, Болбат - Домбровский - Калитвинцев, В. Волошин (Арвеладзе, 46), Тотовицкий, Шевцов (Дегтярев, 71) - Будкивский (Безбородько, 71).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

ЧЕРНОМОРЕЦ - ДЕСНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
28' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Тотовицкий (Десна).

Сергей Рипьюк, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    avk2307, 27.11.2021 19:17
    +3
    Akkerman65, 27.11.2021 19:15
    Осталось отмучиться 14 туров и возвращаться домой, в 1 лигу. Сегодня Черноморец, к моему сожалению, команда безголовых неудачников.
    Ну неплохо же они играли сегодня. Не фарт и неопытность ,все...
    Ссылка
    IgorDK
    online
    IgorDK, 27.11.2021 19:32
    +1
    avk2307, 27.11.2021 19:17
    Ну неплохо же они играли сегодня. Не фарт и неопытность ,все...
    Просто не везло им, скорость есть и моментов у них было много Тотовицкий поймал свой момент и воспользовался им, его индивидуальные действия и мастерство принесли клубу очки. Сказать что Черноморец выглядел хуже Десны
    - нет
    Ссылка
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 27.11.2021 19:23
    +1
    Матёрые забрали свои +6 в этом чемпе.
    Ссылка
    Chicot
    online
    Chicot, 27.11.2021 20:06
    0
    Клоуны рогатые)Ганьба
    Ссылка
    Akkerman65
    Akkerman65, 27.11.2021 19:15
    -4
    Осталось отмучиться 14 туров и возвращаться домой, в 1 лигу. Сегодня Черноморец, к моему сожалению, команда безголовых неудачников.
    Ссылка
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