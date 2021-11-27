В поединке 16-го тура чемпионата Украины по футболу одесский «Черноморец» дома проиграл «Десне» со счетом 0:1.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Черноморец» — «Десна» — 0:1
Гол: Тотовицкий, 28
Обзор матча
0:1, Тотовицкий, 28
События матча
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Тотовицкий (Десна).
Источник — Футбол 1/2/3
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