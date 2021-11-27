РЯБОКОНЬ: «Черноморец — не та команда, которая была в первом круге»

Наставник «Десны» рассказал о победе над одесским клубом (1:0)

  • 27.11.2021 20:20
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  • 1 комментарий
РЯБОКОНЬ: «Черноморец — не та команда, которая была в первом круге»
© ФК Десна. Александр Рябоконь

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь подвел итоги матча своей команды против Черноморца (1:0), который состоялся в рамках 16-го тура чемпионата Украины.

«Сегодня «Черноморец» — это уже не так команда, которая была в первом круге. Мы начинали чемпионат игрой против них и тогда победили достаточно легко со счетом 3:0. Они более организованные сейчас, прессингуют, остро действуют на флангах. Я бы сказал, что сегодня был открытый футбол с большим количеством моментов у обеих команд. Было много угловых, один из которых нам удалось реализовать. Матч был напряженным до самого конца», — сказал Рябоконь.

Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Chicot
    Chicot, 27.11.2021 20:22
    0
    Ув. Пан Рябоконь!Вы ошиблись.Это Не Черноморец
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