РЯБОКОНЬ: «Черноморец — не та команда, которая была в первом круге»

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь подвел итоги матча своей команды против Черноморца (1:0), который состоялся в рамках 16-го тура чемпионата Украины.

«Сегодня «Черноморец» — это уже не так команда, которая была в первом круге. Мы начинали чемпионат игрой против них и тогда победили достаточно легко со счетом 3:0. Они более организованные сейчас, прессингуют, остро действуют на флангах. Я бы сказал, что сегодня был открытый футбол с большим количеством моментов у обеих команд. Было много угловых, один из которых нам удалось реализовать. Матч был напряженным до самого конца», — сказал Рябоконь.