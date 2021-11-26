В субботу, 27 ноября, состоится матч 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Черноморец» и черниговская «Десна». Игра пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», начало – в 17:00.

Черноморец

Одесситы в течение последних четырех недель провели четыре поединка. И потерпели два разгромных поражения. В 1/8 финала Кубка Украины потерпели поражение от «Шахтера» (0:3), а в прошлую пятницу были дома унижены «Динамо» в рамках УПЛ (1:6). Но в промежутках между этими двумя разгромами сумели набрать 4 очка в чемпионате страны: «сухая» ничья в гостях у «Ворсклы» и «перестрелка» дома со «Львовом» (4:3).

В итоге «Черноморец» (для которого победа над львовянами стала всего лишь второй в сезоне) заработал 11 баллов. Что, с одной стороны, обеспечивает 13 место в турнирной таблице. Но с другой – это лишь на 1 очко больше, чем у предпоследнего «Ингульца», который к тому же имеет матч в запасе.

Десна

У «Десны» в последнее время ситуация складывается тоже не лучшим образом. В последних семи матчах чемпионата «северяне» одержали только одну победу. Две недели назад в гостях они обыграли «Львов» (0:2). А в прошлом туре, например, команда дома минимально уступила «Колосу».

Такая серия опустила «Десну» в самую середину турнирной таблицы: у команды 21 очко и 8 место. Так что победа нужна «северянам» в первую очередь с психологической точки зрения: если не обыгрывать аутсайдеров, то о мечтах о еврокубках можно забыть.

Статистика команд

Что интересно, в официальных поединках команды еще ни разу не делили очки! Причем гораздо чаще сильнее оказывались одесситы: в 11 очных встречах с «Десной» они побеждали девять раз. Впрочем, в последней очной игре сильнее – причем намного» - были «северяне». В матче первого круга «Десна» разгромила «Черноморец» (3:0).

Прогноз на противостояние

Букмекеры отдают минимальное преимущество гостям. Судя по форме команд, они действительно будут больше атаковать. Но и одесситы способны дать бой. Рискнем спрогнозировать, что «Десна» как минимум не проиграет.

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Кучерук, Путря, Дубко, Биловар, Кузык, Михайленко, Тлумак, Цитаишвили, Исаенко, Авагимян - Ванат.

«Десна»: Литовка, Болбат, Сафронов, Цымбалюк, Масалов, Домбровский, Завийский, Калитвинцев, Тотовицкий, Юрченко,Безбородько.