В субботу, 27 ноября, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и черниговская «Десна». Игра пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», начало – в 17:00.

Начало второго круга чемпионата Украины одесская команда встречает на 13-м месте турнирной таблицы в непосредственной близости от зоны переходных матчей. Недавняя боевая победа над «Рухом» (4:3), казалось, поможет команде начать удачный отрезок после девятиматчевой безвыигрышной серии, но поражение 1:6 от киевского «Динамо» в предыдущем туре разрушило эти планы. О состоянии «Десны», которая находится на восьмом месте, красноречиво говорит поражение от абсолютно кризисного «Колоса» (0:1). В первом круге одесситы, которые только зашли в УПЛ, были биты черниговцами со счетом 0:3. Дублем тогда отличился Калитвинцев, еще один гол забил Завийский.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Десна».