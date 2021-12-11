Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Мы довольны третьим местом. Но впереди еще 12 игр»

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал победу над «Мариуполем» (3:0) в матче 18-го тура УПЛ:

– Поздравляю свою команду с этой победой. Возможно, по результату она может показаться легкой, но на самом деле это не так. «Мариуполь» – команда хорошего уровня. Игроки этой команды очень техничны и могут на маленьком пространстве поля находить хорошие решения. У этой команды хороший тренер. Считаю, что «Мариуполь» по той игре, которую показывает, незаслуженно находится на последнем месте в турнирной таблице.

Для нас это был вызов – победить и закончить этот год на 3-м месте. Мы довольны таким результатом. Но я не знаю команды, которая выигрывает чемпионат после 18 туров. Это временная позиция, и мы должны это понимать. Впереди еще 12 игр. Сейчас мы идем на заслуженный отдых. Мы должны сохранять спокойствие, набраться энергии и весной продолжить играть так же.

– Артем Довбик в первой половине забил 14 мячей, и ходят слухи, что зимой он поменяет команду.

– Это вопрос не ко мне. Есть президент клуба, который будет принимать решение. Могу сказать, что ни один тренер не откажется от игрока, который может делать разницу. Но для нас каждый игрок очень важен. В том, что мы находимся на 3-м месте – заслуга каждого футболиста.

– Уровень украинского футбола в последнее время вырос?

– Да. Я помню, каким был украинский чемпионат несколько лет назад. Сейчас мы сделали шаг вперед. Я думаю, в следующем сезоне лига сделает еще один шаг. Те команды, которые выйдут из Первой лиги, добавят чемпионату ярких красок.