18-й тур
Ингулец
2 : 1
Десна
10.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Прервали десятиматчевую безвыигрышную серию. Ингулец оказался сильнее Десны

На зимний перерыв команды ушли с разным настроением

  • 10.12.2021 21:21
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  • 4 комментария
Прервали десятиматчевую безвыигрышную серию. Ингулец оказался сильнее Десны
© УПЛ

На протяжении всей осени «Ингулец» не мог порадовать болельщиков победой в чемпионате страны. В последний раз перед игрой с «Десной» подопечные Сергея Лавриненко праздновали успех аж в шестом туре 28 августа, обыграв дома «Мариуполь» со счетом 3:0. После этого были только ничьи и поражения. Гости тоже не могут похвастаться своими достижениями в нынешнем сезоне. Ведь если ранее черниговский клуб почти всегда находился в верху турнирной таблицы и боролся за место в еврокубках, то в этом году команда Александра Рябоконя прочно осела в середине и чередует удачные матчи с провальными.

Кстати, в первом круге «Десна» выиграла дома благодаря дублю Безбородько в самом конце матча. Так что у «Ингульца» реванш за то поражение, конечно же, был дополнительной мотивацией.

Хозяева поля начали игру очень активно и уже на 6-й минуте Гопей вполне мог отрывать счет. После передачи справа он встретился с мячом прямо перед воротами соперников, однако пробил неудачно в сторону от штанги. «Десна» буквально тут же ответила неточным ударом в исполнении Завийского. А затем игровое преимущество перешло к «Ингульцу».

Так, на 18-й минуте Лупашко нанес удар по воротам Мысака, но снова неудачно. Через минуту все тот же Гопей пробил с правого угла вратарской и снова мимо цели. А на 26-й минуте после паса Козака не сумел как следует пробить по воротам Опанасенко.

И все же местные футболисты были вознаграждены за свою активность. На 34-й минуте они получили право на угловой удар и, после подачи мяча с левого угла поля, Поспелов, выиграв верховую борьбу у Цымбалюка, точно пробил головой в дальний нижний угол.

Пропустив гол, черниговская команда стала больше внимания уделять атаке. Однако все, чего сумели добиться гости, так это создать неплохой момент на 41-й минуте. Безбородько пробивал с близкого расстояния, но в ворота не попал.  

Сразу после перерыва на 47-й минуте «Ингулец» заставил соперников во второй раз, не считая стартового розыгрыша, начинать с центра поля. Голевую атаку по левому флангу разогнал Гопей. Вблизи штрафной площади гостей он красиво качнул защитника и выполнил передачу на линию вратарской площадки. Болбат неудачно выбил мяч через себя прямо на ногу Полегенько и тот пробил с такой силой, что едва не порвал сетку ворот.  

«Десна» отыграла один мяч достаточно быстро. На 56-й минуте Будковский, который вышел во втором тайме на замену, получил передачу в чужой штрафной площади, стоя спиной к воротам. Разворачиваться и бить он не стал, а откинул мяч чуть назад Дегтяреву. Последовал точный и сильный удар в правый верхний угол ворот и Шуст был бессилен выручить свою команду.

А вот на 66-й минуте именно голкипер «Ингульца» помешал Волошину забить второй гол в ворота хозяев поля. Шуст сумел парировать удар в упор, после того как игрок «Десны» выбежал с ним один на один. Впрочем, эпизод на этом не закончился, Болбат повторным ударом не смог пробить защитника, а Волошин не попал по отскочившему мячу.     

Гости пошли на штурм ворот соперников в надежде сравнять счет, однако на 79-й минуте едва не пропустили в свои после быстрой контратаки «Ингульца». Это Козак на левом фланге обыграл своего оппонента и навесил мяч прямо на голову Бартуловичу, который бил зряче в угол, но промахнулся.    

Концовку матча, начиная с 85-й минуты, хозяева поля играли в меньшинстве. Получив вторую желтую карточку досрочно отправился отдыхать Опанасенко. Черниговские футболисты провели практически все это время на половине поля соперников, но так успеха и не добились.

«Ингулец» выстоял и добыл такие важные для себя три очка. Перед зимним перерывом эта победа, конечно же, немного подняла его игрокам настроение.

Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Ингулец» – «Десна» - 2:1.

 Поспелов, 34, Полегенько, 47 - Дегтярев, 56.

 И. Коваленко, 63, Опанасенко, 77, 85 - Дегтярев, 69, Селин, 71, Сафронов, 90+1.

 Опанасенко, 85 (второе предупреждение).

«Ингулец»: Шуст - Полегенько, Салем, Поспелов, Опанасенко - Лупашко, Шишка - И. Коваленко (Смоляков, 83), Запорожец, Козак (Коробенко, 87) - Гопей (Бартулович, 79).

«Десна»: Мысак - Сафронов, Цымбалюк (Будкивский, 46), Селин - Завийский, В. Волошин, Арвеладзе (Картушов, 69), Юрченко, Болбат - Дегтярев, Безбородько (Шевцов, 75).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Зирка» им. С. Березкина (Кропивницкий).

ИНГУЛЕЦ - ДЕСНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
85' Евгений Опанасенко (Ингулец) получает красную карточку.
56' ГОЛ ! Мяч забил Максим Дегтярев (Десна).
47' ГОЛ ! Мяч забил Павел Полегенько (Ингулец).
34' ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Поспелов (Ингулец).

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 10.12.2021 21:52
    +1
    премию игрокам, тренерскому штабу, массажистам, врачам...
    Каждому по 10 литров молока, по 2 прицепа сена и по 2 ящика капусты !!!
    Ссылка
    Artem !
    Artem !, 10.12.2021 21:34
    +1
    Поворознюк вже готує поляну.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 10.12.2021 21:52
    -2
    Інгулець чесно здобув перемогу. Вони ще "живі", порівняно з Маріком.
    Ссылка
    - * -
    - * -, 10.12.2021 21:30
    -2
    Разгромили в меньшинстве! Теперь два выходных можно шашлыки из курей жарить
    Ссылка
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